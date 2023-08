Mucha controversia se creó alrededor de Wendy Guevara y Marlon Colmenarez tras lo sucedido en La Casa de los Famosos México.

Y es que aunque en redes sociales ya shippeaban a Wendy Guevara -de 30 años de edad- con Marlon Colmenarez, su participación en el reality show, lo descontroló todo.

Es por eso, que luego de 4 años de amistad con Wendy Guevara, Marlon Colmenarez -de 26 años de edad- rompió el silencio sobre su relación y en lo que lo metieron Las Perdidas.

En un en vivo que el bailarín hizo en sus redes sociales y junto a Wendy Guevara, aclaró 5 puntos sobre lo vivido fuera del reality show y que se dijeron de él Las Perdidas:

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara hicieron un en vivo en las redes sociales de él, donde el bailarín detalló situaciones que se crearon con la influencer tras La Casa de los Famosos México.

Entre todos los detalles que contó, Marlon Colmenarez negó que la producción del reality show le hubiera pagado 50 mil pesos por ir a ver a Wendy Guevara.

“50 mil pesos no es una suma millonaria y ni eso, ni nada”.

Asimismo, detalló que por todo lo que se estaba diciendo ya en ese momento sobre él, rechazó la invitación de la producción a ir a La Casa de los Famosos México, pero terminaron convenciéndolo.

Por otra parte, compartió que Wendy Guevara lo puso como “contacto de confianza”, de modo que fue al menos seis veces al detrás del reality show a dejarse cosas como spray para el cabello y lo que la influencer solicitaba.

“Le llevaba sus cosas y nada más me regresaba, no hice ningún en vivo, no lo compartí, nada”.

Marlon Colmenarez, amigo de Wendy Guevara.