Hace unos días, Leonardo García, hijo de Andrés García, sorprendió a sus seguidores al informar que fue desalojado del departamento que habitó por 7 años.

De acuerdo con Leonardo García, hijo de Andrés García, fue víctima de una fraude inmobiliario ya que cubrió el 65% del valor del departamento, pero la inmobiliaria decidió tomar ese dinero como “concepto de renta”.

Por lo que enviaron 15 policías y un actuario para desalojarlo violentamente argumentando que debe 5 millones de renta.

Razón por la que el actor hizo público el desalojo ya que no permitirá que la inmobiliaria Guillen Rivera le robe el dinero que amasó a lo largo de 30 años de trabajo.

Sobre todo porque a poco de habitar el departamento notó que la propiedad contaba con “vicios ocultos”; constantemente se inundaba pues el techo estaba dañado y las bombas de agua también.

Familia de Andrés García pelea por la millonaria herencia

Andrés García, el papá de Leonardo García, murió el 4 de abril de este 2023 a causa cirrosis, fibromialgia y otros padecimientos que deterioraron su salud.

Debido a que Andrés García no tenía una buena relación con todos sus hijos, éstos sabían que habría problemas con la herencia por lo que se dividieron en dos bandos y comenzaron una lucha sin saber qué le tocaría a cada quién.

Leonardo García, de 50 años de edad, buscó a Roberto Palazuelos, de 56 años de edad, para que lo ayudara a beneficiarse de la herencia al ser hijo del ‘consentido de Dios’.

Argumentó que la primera familia del actor tenía mas derechos sobre sus bienes frente a Margarita Portillo, quien fue la última esposa del actor, y el hijo de ésta.

Sin embargo, Andrés García ya tenía claro a quiénes heredaría.

¿Cuánto dinero le dejó Andrés García a su hijo Leonardo García que acaba de ser desalojado de su departamento?

Hace poco se leyó el testamento de Andrés García y muchas personas quieren saber cuánto dinero le toca a Leonardo García y si podrá adquirir con él un nuevo departamento.

No. Leonardo García no podrá comprar otro departamento con lo que le dejó su papá Andrés García, ya que no lo contempló en la repartición de sus bienes.

Es decir, el actor no recibió ningún peso de la herencia.

Los herederos de Andrés García, quien murió a los 81 años dejando una fortuna de 10 millones de dólares (más de 172 millones de pesos) son: