Frankie Muniz, actor de Malcolm el de en medio, reconoció que está viviendo una crisis emocional y describió los últimos días de su vida como una pesadilla.

“En las últimas seis semanas de mi vida, todo ha sido una pesadilla de la que rezo por despertarme. Todo lo he sentido muy pesado, incierto y como si me estuviera desmoronando al mismo tiempo. No le desearía a nadie esta temporada” Frankie Muniz

El actor y piloto de 40 años de edad utilizó sus redes sociales para sincerarse sobre haber alcanzado un punto crítico de su salud mental, esto luego del fin de un matrimonio de siete años y del dolor de alejarse de su hijo.

Frankie Muniz enfatizó que tocar fondo le ha permitido identificar áreas personales de mejora, transformando su vulnerabilidad en un proceso de reconstrucción espiritual.

Frankie Muniz habla de su salud mental tras calificar sus días como una “pesadilla” (@frankiemuniz4 / Instagram)

Frankie Muniz confesó que las últimas semanas han sido una “pesadilla” de la que reza por despertar

El 18 de septiembre de 2026, Frankie Muniz compartió un mensaje emotivo y personal en sus redes sociales en el que confesó haber “tocado fondo” y atravesar por un periodo de profunda dificultad.

Frankie Muniz describió sus últimas seis semanas como “una pesadilla de la que rezo por despertar”, expresando que todo se sentía pesado, confuso y como si su vida se estuviera desmoronando al mismo tiempo.

Señaló que el “regalo inesperado” en medio de esta crisis fue no tener dónde esconderse, lo que lo obligó a sentarse consigo mismo, hacer una autoevaluación sincera.

Y reconocer las áreas en las que necesita trabajar para ser una mejor versión de sí mismo: “no la versión pulida que le muestro al mundo... la real”.

“El regalo inesperado en medio de esto es que no he tenido dónde esconderme. He tenido tiempo para sentarme conmigo mismo, hacer una autoevaluación real y finalmente ver las áreas de mi vida que necesitan trabajo si quiero convertirme en una mejor versión de mí. No la versión pulida que le muestro al mundo... la real” Frankie Muniz

Reflexionó sobre cómo tocar fondo puede ser el impulso necesario para realizar los cambios que hacía falta hacer para vivir de la mejor manera posible.

“Leí que a veces tocar fondo es lo que te despierta. Obliga los cambios que necesitabas hacer todo el tiempo para que puedas vivir la mejor vida posible” Frankie Muniz

Agregó que confía en que dentro de cinco años mirará atrás hacia este momento bajo con gratitud, sabiendo que la cima en la que esté se deberá a haber pasado por esto.

“Dentro de cinco años miraré hacia atrás, exactamente a este punto tan bajo y estaré agradecido, porque lo alto que pueda estar será únicamente porque pasé por esto” Frankie Muniz

Aseguró que esta etapa no representa el final de su historia, sino el inicio del trabajo “incómodo, poco glamoroso y necesario” para salir adelante.

Y finalizó con unas palabras de aliento para las personas que estén atravesando por momentos difíciles.

Frankie Muniz habla de su salud mental tras calificar sus días como una “pesadilla” (@frankiemuniz4 / Instagram)

Mensaje de Frankie Muniz sobre la salud mental se da tras su divorcio con Paige Price

Aunque Frankie Muniz no detalló las causas exactas de este estado en su publicación, la prensa señala que coincide con su proceso de divorcio con Paige Price, anunciado en julio de 2026.

El 1 de julio de 2026, la pareja anunció públicamente el fin de su matrimonio tras 10 años de relación, 7 años de casados y un hijo en común, Mauz Mosley Muniz.

En su comunicado explicaron que mantuvieron un periodo de separación en privado y que su relación había evolucionado para continuar como una amistad y una crianza compartida.

Tras el anuncio, Muniz compartió un video “divertido” en redes sociales sobre el divorcio que posteriormente eliminó debido a las críticas recibidas; ante esto, la propia Paige salió públicamente en su defensa.

A pesar del acuerdo amistoso, la separación física de su hijo ha resultado especialmente compleja para el actor. El 23 de julio, Muniz expresó en Instagram lo difícil que le resultaba despedirse de su hijo cuando le tocaba hacerlo.