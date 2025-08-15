Citlali Rodríguez es la novia de El Guana y le ha mostrado su apoyo durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2025.

El Guana ha recibido el apoyo del público, pero sobre todo de Citlali Rodríguez y aquí te contamos más detalles de la novia del actor.

¿Quién es Citlali Rodríguez? La novia de El Guana

Citlali Rodríguez González es una actriz y bailarina, conocida por su trabajo en teatro y cine.

El Guana y Citlali Rodríguez comenzaron a salir en 2021.

El Guana y su novia, Citlali Rodríguez (Instagram/@citlalirg)

¿Qué edad tiene Citlali Rodríguez?

Citlali Rodríguez nació el 9 de enero de 1992; actualmente tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Citlali Rodríguez?

Citlali Rodríguez no está casada, pero lleva más de cuatro años siendo novia de Luis Rodríguez, conocido como El Guana.

¿Qué signo zodiacal es Citlali Rodríguez?

Citlali Rodríguez es Capricornio y las personas bajo este signo zodiacal son prácticos, responsables y ambiciosos.

¿Cuántos hijos tiene Citlali Rodríguez?

Citlali Rodríguez no tiene hijos.

Citlali Rodríguez, novia de El Guana (Instagram/@citlalirg)

¿Qué estudió Citlali Rodríguez?

Citlali Rodríguez estudió danza clásica, además de jazz y disciplinas áreas como aro y arnés.

¿En qué ha trabajado Citlali Rodríguez?

Citlali Rodríguez inició su gusto por el teatro y baile a los 6 años, por lo que lleva más de 26 años de trayectoria.

Ha trabajado en producciones teatrales como ‘Epido Rey’ y fue bailarina de diversas obras del productor Alejandro Gou.

Citlali Rodríguez ha participado en películas como El mar muerto y Bardo; trabajó en la serie La Usurpadora.

Citlali Rodríguez (Instagram/@Citlali Rodríguez )

Citlali le ha mostrado su apoyo incondicional a El Guana en La Casa de los Famosos México 2025

Desde que La Casa de los Famosos México 2025 anunció a El Guana como uno de sus habitantes, Citlali Rodríguez lo acompañó y ha mostrado su apoyo.

El Guana fue uno de los nominados rumbo a la tercera eliminación y Citlali Rodríguez pidió votos en redes sociales.

Además, dio una entrevista en De Primera Mano para agradecer el apoyo de los fans y público.

Citlali Rodríguez expresó que El Guana es un hombre tranquilo y que no le gustan los conflictos, por lo que cree que eso influyó en que lo nominara.

Pues no es el villano que La Casa de los Famosos México 2025 necesita.