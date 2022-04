A Christian Nodal no le gusta vivir en México porque lo envidian; vivirá en Los Ángeles para poder disfrutar de sus lujos sin que las personas se sorprendan por ello.

Tras su ruptura con Belinda y en medio de la controversia por su supuesta nueva novia, Christian Nodal confesó que ha decidido irse de México para poder establecerse en Estados Unidos y vivir su vida con privacidad.

A través de una transmisión en vivo, Christian Nodal confesó que vivir en México es muy complicado porque no puedes tener cosas de lujo sin llamar la atención de las personas.

Tras su ruptura con Belinda, Christian Nodal se ha encontrado en medio de la polémica. Incluso Gustavo Adolfo Infante reveló que el famoso podría ejercer acciones legales para recuperar el anillo de compromiso.

En medio de toda la controversia, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al revelar que tenía pensado mudarse a Los Ángeles, Estados Unidos.

Christian Nodal destacó que vivir en México es muy difícil porque no puede disfrutar de los lujos que a él le gustaría ya que de inmediato las personas se dan cuenta que es él.

A través de una transmisión en vivo, Christian Nodal relató que en Estados Unidos si puede adquirir cosas de lujo sin llamar la atención, pues muchas personas también lo hacen.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”

Christian Nodal confesó que en su momento el tenía un Ferrari que no existía otro modelo en México y le costaba mucho trabajo ya que las personas sabían que era él y no podía tener privacidad.

“Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”

En el video, Christian Nodal destacó que eso no le sucedería en Estados Unidos ya que hay varias personas que tienen sus carros de lujo por lo que las personas no se sorprenden.

“Aquí hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”

