El cantante mexicano Christian Nodal, permanece en el ojo del huracán, tras su ruptura con la intérprete de pop Belinda.

Recordemos que recientemente se desató un rumor que aseguraba, Christian Nodal iniciaría una batalla legal en contra de Belinda para recuperar el anillo de compromiso que permanece en el poder de su ex prometida.

Sin embargo, el también compositor respondió a las especulaciones durante una transmisión de su cuenta oficial en Twitch, donde fue cuestionado al respecto.

El famoso de 23 años, explicó a sus seguidores que dichas aseveraciones son falsas y dejó claro que, cuando él no haga públicos este tipo de escándalos, significa que son falsos.

Belinda y Christian Nodal en L' Officiel (@lofficielindia / Instagram)

“Si no sale de mi boca… ahí está la cuestión, si no sale de mis dedos, de mi boca, a mi no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie”. Christian Nodal

Christian Nodal señaló que, aunque ha sufrido el rompimiento con Belinda, ha preferido no dar declaraciones al respecto, situación de la que los medios de comunicación se han aprovechado.

“Una cosa es que no me guste que yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado, y no me gusta que la gente quiera sacar provecho de que me quedo callado”. Christian Nodal

Posteriormente, Christian Nodal expuso que no desea el apoyo del público, únicamente pidió que no hicieran más grande la polémica, creyendo declaraciones ajenas a él.

“No quiero que me defiendan, no quiero nada de eso, lo único que no quiero es que caigan en esas pendejadas, ignoren todos los malos comentarios, si alguien dice algo malo ignoren, no pasa nada, la vida sigue, están pasando muchas bendiciones, hay mucha luz, hay mucha energía bonita como para estarse enfermando con cosas negativas” Christian Nodal

Finalmente, reiteró que no está en sus planes iniciar una riña en contra de Belinda y aclaró nuevamente que, mientras no sea él quien lo comunique, las acusaciones serán falsas.

“No caigan, no es cierto, nada de lo que hablan es cierto, o sea, montan películas increíbles, entonces nada es cierto si no sale de mi boca”, dijo Christian Nodal en respuesta a uno de sus fanáticos.

¿Por qué comenzó a rumorarse que Christian Nodal iniciaría un pleito legal en contra de Belinda?

El conductor mexicano Gustavo Adolfo Infante, aseguró que Christian Nodal y Belinda se verían envueltos en una batalla legal por el anillo de compromiso, ahora de la cantante.

Declaró que se vendría “la bronca, pero durísima” y detalló que existen “demandas, hay denuncias y puede ir gente a la cárcel”.

“Todavía no les puedo dar los términos”, expresó este lunes el conductor de ‘Sale el sol’, antes de señalar que esto ocurriría “en un par de semanas”.

“Yo creo que va a reventar esto”, aseveró también Gustavo Adolfo Infante sobre la supuesta demanda de Christian Nodal a Belinda, pese a ello, el cantante ya dejó claro que se trata de un ‘fake news’.