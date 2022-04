¿Christian Nodal ya tiene nueva novia? Estaría saliendo con una empresaria de bienes raíces llamada Aurora Cárdenas. *Bye bye, Belinda.

No, no es broma. Luego de que se rumorara que Christian Nodal está haciendo todo lo que está en sus manos para olvidarse de Belinda, por ello estaría saliendo con varias mujeres, al cantante lo captaron en una cita.

En redes sociales están circulando fotografías de Christian Nodal al lado de una atractiva mujer cuya identidad rápidamente fue revelada por los fans del interprete de música regional mexicana.

¿Quién es Aurora Cárdenas, la nueva novia de Christian Nodal?

Aurora Cárdenas tiene 10 años de experiencia en la venta, compra y renta de bienes raíces, por lo que se cree que así fue como conoció a Christian Nodal: mostrándole una propiedad.

Actualmente es CEO y fundadora de la empresa de bienes raíces “I did it for you”, así como ha trabajado en el ámbito turístico.

Aurora Cárdenas (@auroracardenas / Instagram)

Debido a su desempeño laboral y, por supuesto, a su belleza, Aurora Cárdeles tiene poco más de 95 mil seguidores en Instagram, donde gusta compartir sus logros.

Por sus publicaciones sabemos que le gusta viajar, salir con amigos, gusta de la arquitectura, la equitación, patinar, el paracaidismo y cuenta con dotes de modelaje.

Aurora Cárdenas (@auroracardenas / Instagram)

¿Christian Nodal ya olvidó a Belinda?

Aunque no está confirmado que Christian Nodal y Aurora Cárdenas sean novios, es verdad que el cantante fue el primero en dejar claro que no habrá reconciliación con Belinda.

Y es que a dos meses de haber terminado su compromiso con la cantante de Utopía, a Christian Nodal lo captaron en un restaurante muy bien acompañado de una joven de cabello castaño claro.

Christian. Nodal (Instagram/@nodal)

En ese entonces un supuesto empleado del cantante contó a la revista TV Notas que el famoso había perdido el control de su vida ya que se la pasa de fiesta en fiesta, bebe demasiado alcohol y paga por la compañía de las mujeres.

Incluso aseguran que es adicto al sexo, lo que explicaría porque un mes después, en marzo, al cantante se le vio con una chica llamada Andrea Flores y posteriormente con una presunta scort llamada Mariana Ríos.