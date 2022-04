Christian Nodal derrocha miles de dólares en lujoso restaurante. El cantante se está tomando muy en serio la frase: “para eso trabajo”.

Ahora que no tiene novia, Christian Nodal está disfrutando la soltería al máximo, no solo se la pasa de fiesta en fiesta y muy bien acompañado, también come en los mejores restaurantes.

A través de sus historias de Instagram, Christian Nodal presumió su visita al restaurante Nusr Et de Los Ángeles, donde la noche del domingo disfrutó de exóticos platillos junto a un grupo de amigos.

Christian Nodal ordena cortes de carne bañados en oro

De acuerdo con la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, Christian Nodal gastó cerca de 20,000 dólares (casi 400 mil pesos).

Hasta el momento, el intérprete de musica regional mexicana es uno de los pocos clientes de Nusr Et que ha gastado tanto en alimentos.

Y es que Christian Nodal pidió cortes de carne bañados en oro, los cuales cuestan cerca de 1,100 dólares (casi 22 mil pesos). Por supuesto, las bebidas no pudieron faltar.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Christian Nodal y Belinda podrían iniciar un pleito legal

Por otra parte, aunque a Christian Nodal el dinero le sobra, el cantante estaría por iniciar un pleito legal por el anillo de compromiso que le entregó a Belinda.

Según Gustavo Adolfo Infante, uno de los cantantes está por iniciar este pleito legal pues quiere el anillo de compromiso valorado en más de tres millones de dólares (unos 60 millones de pesos).

Belinda y su anillo de compromiso (@belindapop / @angelcityjewelers)

Así como también se realizarán denuncias y gente podría ir a la cárcel, por lo que se cree que es el cantante quien quiere recuperar la joya.

Esto, por supuesto, dejaría en claro que no habrá reconciliación de ‘Nodeli’, la pareja que hizo pública su ruptura el 12 de febrero de este año.

Por lo que los fans están por recibir un segundo golpe al corazón ya que tenían la esperanza de ver a Belinda y Christian Nodal juntos debido a que él aún conserva un tatuaje en honor a la cantante.

Mientras que ella todavía guarda fotografías de Christian Nodal conviviendo con su familia.