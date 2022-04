Le advierten a Christian Nodal sobre su supuesta nueva novia Aurora Cárdenas: “Cazafortunas y estafadora de hombres”, señalan algunos usuarios en las redes sociales.

A través de las redes sociales se han difundido algunas imágenes en las que muestran a Christian Nodal a lado de una atractiva mujer a la que usuarios han identificado como Aurora Cárdenas, una empresaria de bienes raíces.

Tras varios rumores en donde se aseguraba que Christian Nodal ya había olvidado a Belinda, el programa ‘Chisme no like’ habría compartido unos mensajes en los que usuarios le advierten al cantante por el pasado de Aurora Cárdenas.

Aurora Cárdenas (@auroracardenas / Instagram)

¿Nueva novia de Christian Nodal podría ser una cazafortunas?

A dos meses de su ruptura con Belinda, se reveló que Christian Nodal estaría saliendo con Aurora Cárdenas. De acuerdo con algunas versiones, se cree que la empresaria de bienes raíces le mostró al cantante una propiedad y ahí surgió su relación.

Aunque no hay nada confirmado, usuarios se han dado a la tarea de investigar quién es Aurora Cárdenas e incluso han revelado que la mamá del cantante Cristy Nodal ya la sigue en las redes sociales.

Sin embargo durante el programa ‘Chisme no Like’ se reveló que la mujer podría tener muy malas mañas, por lo que los conductores no dudaron en advertirle a Christian Nodal.

Javier Ceriani reveló que tras darse a conocer la supuesta nueva relación de Christian Nodal, usuarios les habrían mandado mensajes tratando de advertir sobre Aurora Cárdenas.

De acuerdo con el conductor, usuarios habrían señalado que Aurora Cárdenas era peor que Belinda, ya que en Vallarta es conocida por estafar a los hombres.

“Lo que nos llegó, dice: ‘Aurora es una tatata, es igual o peor que la trepadora de Belinda, en Vallarta está súper quemada porque estafa hombres, anda con hombres mafiosos, es peligrosa para el cantante Nodal, eso que presenta de bienes raíces es falso, cuidado Nodal’” Javier Ceriani

Aunque se trata de comentarios que les han llegado, Elisa Beristain destacó que cuando dan información es porque antes lo investigaron, sin embargo todavía no pueden confirmar nada.

A Christian Nodal se le ha vinculado con varias mujeres tras su ruptura con Belinda

Cabe recordar que no es la primera vez que se vincula a Christian Nodal con una mujer, tras su ruptura con Belinda.

Christian Nodal también fue captado en un restaurante muy bien acompañado de una joven de cabello castaño claro.

En marzo, al cantante se le vio con una chica llamada Andrea Flores y posteriormente con una presunta scort llamada Mariana Ríos.

De acuerdo con TVNotas, una fuente habría señalado que Christian Nodal ha perdido el control de su vida ya que se la pasa de fiesta en fiesta, bebe demasiado alcohol y paga por la compañía de las mujeres.