A punto de cumplir 30 años, la película de Toy Story tendrá reestreno en cines de México para celebrar la cinta de Disney Pixar con sus fans.

Y por lo que les tenemos los detalles de la fecha del reestreno de Toy Story en México, para revivir la historia de los juguetes 30 años después de su estreno en 1995.

Esta es la fecha del reestreno de Toy Story en cines de México, pues la película está a punto de cumplir 30 años

A través de sus redes sociales Disney ha hecho oficial el reestreno Toy Story en cines de México, esto a punto de cumplir 30 años la película, la cual se estrenó originalmente en noviembre de 1995, con ello, la fecha para verla nuevamente en la pantalla grande será:

Jueves 11 de noviembre de 2025

Treinta años de cambios para nosotros, cero cambios para ellos. 🤯#ToyStory regresa a los cines este 11 de septiembre. 🤠🚀 pic.twitter.com/SUN1iFVshP — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) September 1, 2025

¿Cuándo es la preventa de boletos para el estreno de Toy Story en cines de México? Cinemex ya tiene fecha

Ante el estreno de la clásica película animada Toy Story en cines de México, la preventa de boletos ya ha sido confirmada por ahora en las salas de Cinemex.

Por lo que la preventa de boletos para Toy Story en Cinemex está programada para arrancar el próximo jueves 4 de septiembre.

Recuerda que la preventa para Toy Story en Cinemex se realizará a través de su portal en línea, aplicación y taquillas de tu complejo favorito.

Asimismo, debes tomar en cuenta que el reestreno de Toy Story en cines de México será de manera limitada, por lo que te recomendamos estar atento a la cartelera de Cinemex para que no te la pierdas.

¡Toy Story celebra 30 años y por eso está de regreso en la pantalla grande de Cinemex!



Podrás conseguir tus boletos en preventa a partir del 4 de septiembre. pic.twitter.com/ktTl5KyQ9U — Cinemex (@Cinemex) September 1, 2025

¿Qué precio tendrán los boletos para el reestreno de Toy Story en México en Cinemex?

Pese a confirmar que Cinemex tendrá el reestreno de Toy Story en cines de México, el precio de boletos no se ha revelado.

Por lo que se desconoce si los boletos para ver el reestreno de Toy Story en Cinemex serán especiales o de manera regular dependiendo del tipo de función y complejo de la cadena de salas de cine.

Acá te estaremos actualizando, los detalles para el reestreno de Toy Story en cines de México a través de Cinemex.