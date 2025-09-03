La miniserie de Malcolm el de en medio tendrá 4 capítulos y nuevos personajes, reveló Frankie Muniz en YouTube.

Ya hay más detalles acerca de lo que será el regreso de El Malcolm el de en medio a la televisión.

Frankie Muniz revela detalles de la miniserie de Malcolm el de en medio en YouTube

Frankie Muniz dio a conocer que Malcolm el de en medio tendrá 4 capítulos y nuevos personajes en su elenco.

Durante una entrevista en Lightweights Podcast with Joe Vulpis de YouTube, Frankie Muniz habló de lo que se puede esperar de la miniserie:

“Son solo 4 episodios. Lynwood (Boomer), el creador de la serie, y Bryan Cranston originalmente querían hacer una película de dos horas. Abrir nuevamente ese mundo de nuevo, tener un pequeño cierre y después irnos otra vez. Creo que la gente se sorprenderá, en cierto sentido, con la situación actual de cada uno y la historia… Es difícil encajar 20 años de contenido en 4 episodios de 20 o 30 minutos, pero creo que la gente estará muy contenta." Frakie Muniz

Cabe mencionar que Frankie Muniz también mencionó que estuvo en lecturas de guion con personajes nuevos para la miniserie:

“Tuve que hacer algunas lecturas de química. No puedo decirte con qué personajes, pero nuevos personajes estarían en el programa”. Frankie Muniz

Igualmente, el actor y ahora conductor de carreras en NASCAR expresó su emoción de reunirse con el reparto de Malcolm el de en medio.

Dejando en claro que tenía muchas ganas de reencontrarse con su “antigua familia”.

La miniserie de Malcolm el de en medio fue anunciada de forma oficial el pasado mes diciembre de 2024.

Su producción se dio como parte de la conmemoración por el 25º aniversario del estreno original de la serie , que debutó el 9 de enero del 2000.

El revival de Malcolm el de en medio estará encabezado por el creador original, Linwood Boomer, y el director Ken Kwapis.

Ellos han trabajado para conservar la esencia irreverente y caótica que caracterizó a la familia Wilkerson.

Malcolm el de en medio ( )

¿De qué tratará la miniserie de Malcolm el de en medio?

El argumento de la miniserie se enfocará en un Malcolm adulto, ahora con esposa e hija.

Nuestro protagonista regresa al hogar familiar para asistir al 40 aniversario matrimonial de sus padres, Hal y Lois.

Este reencuentro detonará una nueva oleada de conflictos y situaciones disparatadas, fieles al estilo que catapultó la serie a la fama.

De acuerdo con Frankie Muniz, comenzó a hablar del regreso de Malcolm con Bryan Cranston desde hace 10 años.

“Poco a poco hemos ido trabajando en ello y finalmente es una realidad”, afirmó Frankie Muniz.

El reparto confirmado la miniserie de Malcolm el de en medio incluye a:

Frankie Muniz, de 39 años de edad, como Malcolm

Bryan Cranston, de 69 años de edad, como Hal

Jane Kaczmarek, de 69 años de edad, como Lois

Justin Berfield, de 39 años de edad, como Reese

Christopher Masterson, de 45 años de edad, como Francis

Además de un nuevo personaje llamado Kelly, cuyo nacimiento fue insinuado en el episodio final de la serie original.

De momento, no hay fecha de estreno oficial para la miniserie de Malcolm el de en medio en Disney+.