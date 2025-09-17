¿Camp Rock 3 es oficial? Disney anunció secuela con los Jonas Brothers y Demi Lovato -de 33 años de edad- quien también fungirá como productora ejecutiva.
Por fin se hizo oficial lo que se venía especulando desde hace varios meses, y es que habrá una nueva entrega de la popular saga Camp Rock.
Disney anuncia Camp Rock 3 con Demi Lovato y Jonas Brothers
Desde hace varios meses se ha especulado sobre la realización de Camp Rock 3, producción que volvería a unir a Demi Lovato con los Jonas Brothers:
- Kevin Jonas, de 37 años de edad
- Joe Jonas, de 36 años de edad
- Nick Jonas, de 33 años de edad
Tras varias especulaciones, Disney Branded Television confirmó que está en marcha la tercera entrega de Camp Rock.
Camp Rock 3 ha recibido luz verde para Disney+ y Disney Channel, donde los Jonas Brothers retomarán sus personajes.
Demi Lovato también es como productora ejecutiva junto a:
- Tim Federle
- Joe Jonas
- Nick Jonas
- Kevin Jonas
- Betsy Sullenger
- Spencer Berman
- Gary Marsh
“Revivirlo con Kevin, Joe, Nick y Demi es un punto de inflexión, y estamos deseando volver a presentar este mundo a una nueva generación”, declaró Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.
Cabe señalar que Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) se encuentran entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos los tiempos.
“Camp Rock es una parte importante del legado de las Películas Originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy”.Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television
Se dio a conocer que las grabaciones de Camp Rock 3 comenzaron en septiembre en Vancouver, Canadá.
¿De qué tratará Camp Rock 3 con Demi Lovato y Jonas Brothers?
Camp Rock 3 retomará cuando Connect 3 pierde su actuación como teloneros de una importante gira de reunión y regresa a Camp Rock.
Es en este lugar donde desean descubrir a la próxima gran promesa musical.
Es por ello que los campistas competirán para abrir el concierto de su banda favorita, por lo que las tensiones irán en aumento y las amistades se podrán a prueba.
En Camp Rock 3 se generarán alianzas inesperadas y romances que marcarán esta nueva entrega.
Además de Demi Lovato y Jonas Brothers, también regresará a Camp Rock 3 Maria Canals-Barrera como Connie.
A Demi Lovato y Jonas Brothers se une un nuevo elenco, entre los que se destacan:
- Sherry Cola -de 35 años de edad- como Lark
- Liamani Segura -de 16 años de edad- como Sage
- Malachi Barton -de 18 años de edad- como Fletch
- Lumi Pollack -de 16 años de edad- como Rosie
- Hudson Stone como Desi
- Casey Trotter como Cliff
- Brooklynn Pitts como Callie
- Ava Jean como Madison