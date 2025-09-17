¿Camp Rock 3 es oficial? Disney anunció secuela con los Jonas Brothers y Demi Lovato -de 33 años de edad- quien también fungirá como productora ejecutiva.

Por fin se hizo oficial lo que se venía especulando desde hace varios meses, y es que habrá una nueva entrega de la popular saga Camp Rock.

Disney anuncia Camp Rock 3 con Demi Lovato y Jonas Brothers

Desde hace varios meses se ha especulado sobre la realización de Camp Rock 3, producción que volvería a unir a Demi Lovato con los Jonas Brothers:

Kevin Jonas, de 37 años de edad

Joe Jonas, de 36 años de edad

Nick Jonas, de 33 años de edad

Tras varias especulaciones, Disney Branded Television confirmó que está en marcha la tercera entrega de Camp Rock.

Camp Rock 3 ha recibido luz verde para Disney+ y Disney Channel, donde los Jonas Brothers retomarán sus personajes.

Demi Lovato también es como productora ejecutiva junto a:

Tim Federle

Joe Jonas

Nick Jonas

Kevin Jonas

Betsy Sullenger

Spencer Berman

Gary Marsh

“Revivirlo con Kevin, Joe, Nick y Demi es un punto de inflexión, y estamos deseando volver a presentar este mundo a una nueva generación”, declaró Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

Cabe señalar que Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) se encuentran entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos los tiempos .

“Camp Rock es una parte importante del legado de las Películas Originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy”. Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television

Se dio a conocer que las grabaciones de Camp Rock 3 comenzaron en septiembre en Vancouver, Canadá.

¿De qué tratará Camp Rock 3 con Demi Lovato y Jonas Brothers?

Camp Rock 3 retomará cuando Connect 3 pierde su actuación como teloneros de una importante gira de reunión y regresa a Camp Rock.

Es en este lugar donde desean descubrir a la próxima gran promesa musical.

Es por ello que los c ampistas competirán para abrir el concierto de su banda favorita , por lo que las tensiones irán en aumento y las amistades se podrán a prueba.

En Camp Rock 3 se generarán alianzas inesperadas y romances que marcarán esta nueva entrega.

Además de Demi Lovato y Jonas Brothers, también regresará a Camp Rock 3 Maria Canals-Barrera como Connie.

A Demi Lovato y Jonas Brothers se une un nuevo elenco, entre los que se destacan:

Sherry Cola -de 35 años de edad- como Lark

Liamani Segura -de 16 años de edad- como Sage

Malachi Barton -de 18 años de edad- como Fletch

Lumi Pollack -de 16 años de edad- como Rosie

Hudson Stone como Desi

Casey Trotter como Cliff

Brooklynn Pitts como Callie

Ava Jean como Madison