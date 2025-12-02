El éxito de Zootopia 2 ha sido imparable, tanto que en una tierna iniciativa en China, cines permitieron la entrada de nada más ni menos que de las mascotas por el estreno de la película de Disney.

Por lo que en video, se puede ver como cinéfilos de China han podido disfrutar del estreno de Zootopia 2 en salas de cine en compañía de sus mascotas incluyendo palomitas y refresco.

Mascotas que disfrutaron de Zootopia 2 en salas de cine y que hasta bailaron con ayuda de sus dueños, los temas de la película para entrar en el ambiente del cine, gracias a ​​esta tierna iniciativa en China.

🇨🇳 Algunos cines en China han permitido llevar mascotas para el visionado de 'Zootopia 2', película que está teniendo gran éxito en el país. pic.twitter.com/y4S9kwmhAQ — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) December 1, 2025

Critican tierna iniciativa en China con mascotas en el cine por el estreno de Zootopia 2

La tierna iniciativa en China con mascotas en el cine por el estreno de Zootopia 2 ha generado varias reacciones, tanto positivas como negativas.

Pues pese a que en su mayoría, los internautas han celebrado que cines de China abrieran sus salas para poder asistir con sus mascotas al estreno de Zootopia 2, hubo quienes se quejaron.

Asegurando que las mascotas no deberían asistir a los cines, debido a los niveles del volumen, así como podría ser muy estresante la convivencia.

Pese a esto, también hubo quien defendió la tierna iniciativa de cines en China, al expresar que esta actividad que permitió a mascotas ver el estreno de Zootopia 2 puede ser estimulante para los animalitos.

Pues ejemplo de ello, son los videos que se pueden ver en redes sociales, en las que mascotas prestan atención a la televisión y han dejado momento inolvidables sobre la interacción de estas.