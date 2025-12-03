“La caída del halcón negro” encabeza las películas favoritas de Tarantino, acá te decimos dónde verla en streaming.

El director Quentin Tarantino -de 62 años de edad- reveló sus largometrajes predilectos del siglo XXI, y uno de ellos es “La caída del halcón negro” de Ridley Scott.

¿Dónde ver en streaming “La caída del halcón negro”?

En México, la película “La caída del halcón negro” se encuentra disponible en streaming.

La cinta bélica de 2001 puede verse en la plataforma HBO Max.

La caída del halcón negro (Especial)

Los usuarios pueden disfrutar de “La caída del halcón negro” en su idioma original con subtítulos en español o doblada al español.

¿De qué trata “La caída del halcón negro”?

“La caída del halcón negro”, de las favoritas de Tarantino, es una película basada en hechos reales.

Se inspira en el libro homónimo del periodista estadounidense Mark Bowden, de 74 años de edad.

La cinta se ambienta en el año 1993, donde un grupo de soldados son enviados a Mogadiscio (Somalia) en una misión de paz de las Naciones Unidas.

El objetivo principal de los soldados es atrapar al caudillo Aidid y acabar de raíz con la guerra .

Sin embargo, la misión se complica cuando dos helicópteros Black Hawk son derribados.

Es ahí cuando lo único que importa es rescatar a los soldados que han quedado atrapados o resultaron heridos en el accidente.

La cinta está protagonizada por:

⁦⁨Josh Hartnett⁩, de 47 años de edad

⁨Eric Bana⁩, de 57 años de edad

⁨Ewan McGregor, de 54 años de edad ⁩

Orlando Bloom, de 48 años de edad

William Fichtner⁩, de 69 años de edad

Tom Hardy, de 48 años de edad

Jason Isaacs, de 62 años de edad

Ty Burrell, de 58 años de edad

⁨Sam Shepard⁩⁩

⁨Tom Sizemore⁩