Como parte de los listados de fin de año, Quentin Tarantino dio a conocer su Top 20 de las considera son las mejores películas del Siglo XXI.

De momento, Quentin Tarantino solo dio las primeras 10 películas de su Top 20, las cuales sorprenden un poco, pues muestran que el director ve de todo.

Quentin Tarantino (Robert Pratta / Reuters)

Primera parte del Top 20 de películas del siglo de Quentin Tarantino

Aquí te dejamos la primera parte del Top 20 de películas del siglo de Quentin Tarantino, donde podemos encontrar obras de todos los géneros:

Battle Royale (11)

Big Bad Wolves (12)

Jackass: The Movie (13)

School of Rock (14)

The Passion of the Christ (15)

The Devil’s Rejects (16)

Chocolate (17)

Moneyball (18)

Cabin Fever (19)

West Side Story (20)

Como te darás cuenta, Quentin Tarantino a listado toda clase de filmes en esta primera parte de su Top 20 de películas del Siglo XXI.

Aunque algunos imaginarían que solo ve obras de hiperviolencia o acción; podemos encontrar musicales como West Side Story y películas familiares como School of Rock.

También sorprende el nombramiento de Jackass: The Movie, obra que para muchos es de muy baja calidad; pero al director de Kill Bill le parece bastante relevante.

¿Cuándo conoceremos el resto del Top 20 de películas del siglo de Quentin Tarantino?

No se sabe cuándo será la revelación del resto del Top 20 de películas del siglo de Quentin Tarantino, aunque se espera que no tarde más que un par de semanas.

De hecho, fans ya están especulando cuál sería el número 1 del Top 20 de películas del siglo de Quentin Tarantino.

Sin embargo, todos están de acuerdo que no encontraremos películas de superhéroes o grandes blockbusters, pues el director ha sido muy crítico de estos.

De igual manera es poco probable que mencione alguna producción directo a streaming, ya que tampoco le agrada este formato, por considerar que degrada la cinematografía.

Habrá que esperar unos días para conocer el veredicto del director, el cual es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos.