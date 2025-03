Hoy 27 de marzo el director de cine, productor, guionista, editor y actor estadounidense Quentin Tarantino está de manteles largos.

Pues Quentin Tarantino está cumpliendo años este 27 de marzo, llegando a los 62 años de edad.

A lo largo de su carrera en el cine, Quentin Tarantino ha forjado un gran legado cinematográfico; y gracias a sus películas es uno de los directores más destacados en la actualidad.

Y por lo que para celebrar el cumpleaños de Quentin Tarantin te traemos sus 10 películas como director y te decimos hasta donde verlas por streaming.

Con ello, las 10 películas de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños son:

Reservoir Dogs (1992) Pulp Fiction (1994) Jackie Brown (1997) Kill Bill: Volumen 1 (2003) Kill Bill: Volumen 2 (2004) Death Proof (2007) Inglourious Basterds (2009) Django Unchained (2012) The Hateful Eight (2015) Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Quentin Tarantino (Henry Nicholls/Reuters)

1. Reservoir Dogs, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

El debut como director de Quentin Tarantino fue con Reservoir Dogs de 1992, película que centra su trama en seis criminales profesionales que dispuestos a descubrir a su delator, tras ser frustrado su robó en un almacén de diamantes.

Reservoir Dogs de Quentin Tarantino está disponible para verse en el streaming de Amazon Prime Video

2. Pulp Fiction, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

En 1994, Quentin Tarantino dirige una de sus películas más aclamadas, Pulp Fiction, cinta que entrelaza una historia de violencia y redención entre un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gánster y dos bandidos.

Pulp Fiction de Quentin Tarantino está disponible para verse en el streaming de Mercado Play

3. Jackie Brown, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

La tercera película de Quentin Tarantino es Jackie Brown de 1997 , filme que cuenta la historia de una azafata es acusada de traficar drogas y de lavar dinero; y para salvarse de la prisión colabora con la policía para atrapar al proveedor.

Jackie Brown de Quentin Tarantino está disponible para verse en el streaming de Amazon Prime Video.

4. Kill Bill: Volumen 1, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

Kill Bill: Volumen 1 de 2003 es si duda una de las película de Quentin Tarantino con más renombre entre sus fans, misma que centra su trama en una asesina, que tras despertar de un coma hará todo para saber que paso con su hijo que llevaba en el vientre.

de Quentin Tarantino está disponible para verse en el streaming de Amazon Prime Video.

5. Kill Bill: Volumen 2, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

En 2004, llegó la segunda parte de la historia de la asesina de Quentin Tarantino con Kill Bill: Volumen 2 y que es la continuación de su venganza.

Kill Bill: Volumen 2 de Quentin Tarantino está disponible para verse en el streaming de Amazon Prime Video.

6. Death Proof, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

Death Proof de 2007 es la película de Quentin Tarantino que cuenta la historia de un doble cinematográfico usa su automóvil para acechar y matar a jóvenes mujeres.

Death Proof de Quentin Tarantino no está disponible para verse en el streaming, sin embargo, la puede comprar en Amazon.

7. Inglourious Basterds, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

De 2009, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino causó revuelo, pues su historia se ubica en la ocupación alemana de Francia y donde una serie de sucesos en contra de los nazis se entrecruzan, dando un final nada parecido a la realidad, pero deseado ante la justicia propia.

Inglourious Basterds de Quentin Tarantino está disponible para verse en el streaming de Netflix.

8. Django Unchained, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

La octava película de Quentin Tarantino es Django Unchained de 2012 con un ex esclavo y un cazador de recompensas alemán que hacen equipo para buscar a los criminales más buscados del sur de los Estados Unidos.

Django Unchained de Quentin Tarantino está disponible para verse en el streaming de Netflix.

9. The Hateful Eight, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

En 2015, Quentin Tarantino filmó su novela película The Hateful Eight con una historia en la cual quedan atrapados un cazarrecompensas, su preso, otro cazarrecompensas y un supuesto sheriff junto a cuatro desconocidos en una fonda durante una tormenta de nieve llevándolos a lo inimaginable.

The Hateful Eight de Quentin Tarantino está disponible para rentarse en los streaming de Amazon Prime Video y Apple TV

10. Once Upon a Time in Hollywood, película de Quentin Tarantino para ver en streaming por su cumpleaños

La última película que Quentin Tarantino estrenó en cines fue Once Upon a Time in Hollywood de 2019, cinta ambientada en los años 60 y cuenta una historia verdadera desde la vista del actor Rick Dalton y su doble.

Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino está disponible para verse en el streaming de Universal Plus.