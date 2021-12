Tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ nos muestra al Duende Verde desemascarado, además de dar más detalles de los villanos de la película con nuevas escenas.

El tráiles de ‘Spider-Man: No Way Home’ presenta a Willem Dafoe, Alfred Molina y Jamie Foxx hablando un poco de sus personajes, al mismo tiempo que se ve un pequeño montaje.

Es ahí que se muestra al Duende Verde sin máscara y con una capucha morada, siendo este su aspecto final para ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esta versión del Duende Verde en ‘Spider-Man: No Way Home’ recuerda mucho a la versión clásica del villano, que imitaba precisamente a los duendes de cuentos fantásticos.

En los cómics y series animadas, el Duende Verde portaba precisamente un disfraz con botas, traje, guantes y sombrero morado, además de tener la piel de color verde con escamas.

Duende Verde (Marvel)

Para la versión de cine, el Duende Verde obtuvo un aspecto más tecnológico con una armadura de cuerpo completo, la cual también estará presente en ‘Spider-Man: No Way Home’.

El aspecto del Duende Verde en ‘Spider-Man: No Way Home’ siempre ha estado a discusión

Esta revelación del Duende Verde desemascarado también arroja luz a la polémica acerca del aspecto del villano en ‘Spider-Man: No Way Home’.

En varios promocionales se veía esta versión del Duende Verde en ‘Spider-Man: No Way Home’; pero no quedaba muy claro si era el mismo Willem Dafoe quien lo interpretaba.

Dado que los materiales donde se mostraba al Duende Verde sin máscara eran de baja calidad, se habló de Daniel DeHaan o James Franco en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Duende Verde en 'Spider-Man' (Sony Pictures)

Ambos actores interpretaron al Duende Verde en anteriores películas de Spider-Man, con un aspecto muy similar al que se presenta en los promos de ‘No Way Home’.

Sin embargo, ahora queda claro que el único Duende Verde que veremos en ‘Spider-Man: No Way Home’ será el de Willem Dafoe.

Como dato curioso, cuando salió la primera ‘Spider-Man’ de Sam Raimi, a mucha gente no le gustó el aspecto del Duende Verde con armadura, pidiendo que tuviera un toque más clásico.

Con información de Sony.