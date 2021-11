Tobey Maguire y Andrew Garfield sólo aparecerían 30 minutos en ‘Spider-Man: No Way Home’ (VIDEO)

Tobey Maguire y Andrew Garfield sólo aparecerían 30 minutos en ‘Spider-Man: No Way Home’; según lo reveló el insider Daniel Richtman en una publicación reciente.

Daniel Richtman confirma una vez más que Tobey Maguire y Andrew Garfield sí estarán en ‘Spider-Man: No Way Home’, aunque no serán parte de toda la historia.

Durante todo el metraje de ‘Spider-Man: No Way Home’, se tendrían apariciones escogidas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, llevando Tom Holland todo el protagonismo.

El insider menciona que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerían primero como “Peter Parker”, ayudando al “Peter” de Tom Holland como científicos.

Sería en la batalla final de ‘Spider-Man: No Way Home’, cuando Tobey Maguire y Andrew Garfield se unirían a Tom Holland formando el esperado equipo de 3 “Spider-Man”.

Si bien esto es un rumor, hay que mencionar que Daniel Richtman ha acertado en todas las filtraciones acerca de ‘Spider-Man: No Way Home’, desde que se anunció la película.

¿Cuánto dura ‘Spider-Man: No Way Home’?

30 minutos de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’ puede ser mucho o poco dependiendo de cuánto dure la película.

De acuerdo con información oficial, ‘Spider-Man: No Way Home’ tendrá una duración total de 2 horas y 30 minutos, es decir que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerían en una quinta parte del filme.

Esto parece adecuado tomando en cuenta que ‘Spider-Man: No Way Home’ es parte de la historia del Peter Parker de Tom Holland, por lo que su arco debe de ser completado.

‘Spider-Man: No Way Home’ nuevo póster (Sony Pictures)

Se replicaría un poco la fórmula de ‘Avengers: Endgame’ con ‘Spider-Man: No Way Home’, dejando el crossover como tal para el final de la película.

Además, es de suponer que los 30 minutos de Tobey Maguire y Andrew Garfield se desarrollarían en su mayoría en esa parte del filme, para lucir a los Spider-Man.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará en México el 15 de diciembre de 2021, la preventa comienza a las 00:01 del próximo lunes 29 de noviembre.

Con información de Daniel Richtman.