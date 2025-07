Ya se reveló el primer tráiler de Five Night’s at Freddy’s 2 en YouTube, revelando cómo se ven los animatrónicos de la película inspirada en el popular videojuego.

Una de las secuelas más esperadas, sin duda alguna es la de Five Night’s at Freddy’s 2 y su primer tráiler acaba de ser estrenado en YouTube.

Así se ven los animatrónicos en Five Night’s at Freddy’s 2, la nueva entrega de Blumhouse

Aunque en críticas no le fue lo bastante bien, la secuela de Five Night’s at Freddy’s 2 está por estrenarse y el tráiler ya reveló cómo se ven los animatrónicos.

El tráiler de Five Night’s at Freddy’s 2 revela que regresan los animatrónicos de la primera entrega:

Freddy

Bonnie

Chica

Foxy

Bajo la dirección de Emma Tammi, Blumhouse Productions y Universal Pictures, Five Night’s at Freddy’s 2 se situará un año después de los acontecimientos de la primera entrega.

Es decir que Five Night’s at Freddy’s 2 traerá al elenco de la primera entrega y nuevos actores, en donde Mike y Vanessa le han ocultado a Abby lo que ocurrió con los animatrónicos.

Sin embargo, los animatrónicos en Five Night’s at Freddy’s 2 se ponen en contacto con ella para que los encuentre, lo cual desencadenará una ola de crímenes sangrientos.

Pero también se revelarán secretos sobre el verdadero origen de Freddy y los animatrónicos, despertando un horror que llevaba décadas escondido.

EL tráiler de Five Night’s at Freddy’s 2 revela a los animatrónicos (Blumhouse)

¿Cuándo se estrena Five Night’s at Freddy’s 2?

El primer tráiler de Five Night’s at Freddy’s 2 ha llegado para emocionar a todos los fans de la franquicia de videojuegos.

Pues desde la primera película estrenada en 2023, los fans se quedaron con ganas de ver más de los animatrónicos y en Five Night’s at Freddy’s 2 es lo que habrá.

Se espera que Five Night’s at Freddy’s 2 llegue a las salas de cine el próximo 5 de diciembre del 2025.

Por lo que habrá que esperar unos meses más antes de poder ver más a los animatrónicos en Five Night’s at Freddy’s 2 y los nuevos secretos que ocultan en esta entrega.