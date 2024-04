Se ha revelado un nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s, y te decimos el precio y dónde comprar la edición especial.

Se trata del nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s llamado Moonlight Freddy, el cual viene en un color azul metálico.

¿Dónde comprar el nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s?

Y es que este nuevo Freddy de Five Nights at Freddy’s se vende a través de Amazon por un costo de 15 dólares, es decir 256.77 pesos al cambio de hoy.

Sin embargo, aunque recientemente se anunció la salida del nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s, ya se agotó en Amazon.

Cabe mencionar que de acuerdo con Funko Pop! Y los coleccionistas de estas figuras, aseguran que esta nueva figura de Freddy de Five Nights at Freddy’s, el Moonlight Freddy, es extremadamente rara y especial.

El Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s mide unos 10 centímetros aproximadamente, y tuvo pedidos anticipados.

Sin embargo, estos ya han agotado el stock del nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s.

El nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s edición especial (Amazon)

¿El Funko Pop! de Five Nights at Freddy’s edición especial llegará a México?

Tras darse a conocer la salida del nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s, el Moonlight Freddy, todos corrieron a Amazon a hacer sus pedidos anticipados.

Y varios usuarios y coleccionistas se preguntaron si es que el nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s podría ser enviado a México.

De acuerdo a la propia página de Amazon, los envíos del nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s no se hacen a México y se desconoce si es que cuando haya stock, se habilitará esta acción.

La nueva figura de Freddy de Five Nights at Freddy’s no está basada en ningún personaje actual, y de acuerdo a los fans podría estar inspirada en una personaje llamado Bear5.

Este fue diseñado por un usuario y que rápidamente se convirtió en un meme dentro de la comunidad de Five Nights at Freddy’s.

Aunque es posible que la salida del nuevo Funko Pop! De Freddy de Five Nights at Freddy’s sea por el 10º aniversario de la franquicia de videojuegos.