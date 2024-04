Luego de su estreno el 27 de octubre del 2023, se anunció la secuela de la película de Five Nights at Freddy’s.

Y al parecer la nueva película de Blumhouse Productions, Five Nights at Freddy’s 2 ya tendría una fecha de estreno.

Aquí te decimos cuándo saldrá Five Nights at Freddy’s 2 y otros detalles que se han ido revelando en redes sociales.

Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

¿Cuándo saldrá Five Nights at Freddy’s 2?

Tras el éxito del lanzamiento de la primera película basada en el videojuego Five Nights at Freddy’s, la segunda ya estaría en camino.

Y es que durante una entrevista para ‘Variety’, el actor de Josh Hutcherson -de 31 años de edad- reveló que ya se está trabajando en Five Nights at Freddy’s 2.

De acuerdo con el protagonista de la primera película, será una trilogía, y actualmente Blumhouse Productions estarían en busca de “la historia correcta”.

Asimismo, adelantó que se pretende que el estreno de esta segunda parte sea “tan pronto como sea posible”.

Por lo que se comenzó a rumorar que el estreno de Five Nights at Freddy’s 2 tenga lugar a mediados del 2024; sin embargo, fue Universal Pictures quien anunció la fecha oficial.

Fue durante el CinemaCon en Las Vegas, Estados Unidos que Universal Pictures anunció que el estreno de Five Nights at Freddy’s 2 tendría lugar durante en el otoño de 2025.

Bonnie, personaje de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Five Nights at Freddy’s triunfo en el cine

A pesar de que tras su estreno, Five Nights at Freddy’s obtuvo toda clase críticas, se convirtió en la producción de terror con mayor recaudación del 2023.

De acuerdo a un informe de Collider, Five Nights at Freddy’s recaudado más 113 millones de dólares -1,856 992,280.00 pesos mexicanos- en Estados Unidos en tan solo dos fines de semana.

Y sus ganancias mundiales alcanzaron los 215 millones de dólares -3,533,215,400.00 pesos mexicanos-, lo que implicaría una ganacia de trece veces su presupuesto.