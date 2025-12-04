Luego de dos años de espera, Five Nights at Freddy’s 2 ya se puede ver en cines de México, así que ahora te diremos si tiene escenas postcréditos.

Pues la primera entrega sí nos dio un adelanto en su momento con escenas postcréditos, de ahí que exista la duda si Five Nights at Freddy’s 2 también tiene algún extra.

Five Nights at Freddy's 2 (Universal)

¿Five Nights at Freddy’s 2 tiene escenas post créditos?

Five Nights at Freddy’s 2 sí tiene escenas post créditos, por lo que no te debes de levantar de tu asiento una vez haya terminado la historia principal.

No solo eso, técnicamente Five Nights at Freddy’s 2 tiene dos escenas postcréditos, pues además de una secuencia extra, también hay un pequeño audio que nos revela más de la trama de la película.

Como puedes imaginar, este par de secuencias apuntan a una posible tercera parte de la historia, si es que la película logra una buena taquilla en este fin de año de 2025.

Así que prepárate, porque tendrás que quedarte todos los créditos para tener la imagen completa de la película, así como de lo que nos tienen preparado para el futuro.

Five Nights at Freddy's 2 (Universal)

¿Cómo son las escenas postcréditos de Five Nights at Freddy’s 2?

No daremos muchos SPOILERS; sin embargo, si no quieres saber nada de las escenas postcréditos de Five Nights at Freddy’s 2, puedes regresar una vez hayas visto la película.

La primera de las escenas post créditos de Five Nights at Freddy’s 2 nos muestra cómo queda la pizzería después de la historia principal, además de que revela la existencia de otro animatrónico que sería la amenaza de la siguiente película.

Por su parte el audio post créditos es de uno de los personajes que aparecen en la historia, el cual le advierte a Mike acerca de alguien que está tras de él y que debe de huir lo más rápido que pueda.

Con esto queda puesto el escenario para la siguiente aventura de los Schmidt y los Afton, para alegría de todos los fans de la franquicia.