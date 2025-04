Ya está aquí el video del tráiler de Five Nights at Freddy’s 2, la esperada secuela de la película del 2023.

El tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 dura menos de un minuto; pero nos muestra suficiente como para darnos una idea de lo que veremos en pantalla.

Además, el video advierte que será una película más terrorífica que la anterior, la cual fue criticada precisamente por no dar mucho miedo.

Ahora parece que habrá más muertes y escenas fuertes, aunque no sabemos hasta qué punto, pues parte del éxito de la anterior era tener una clasificación para niños y adolescentes.

Five Nights at Freddy's (Blumhouse)

Tráiler de Five Nights at Freddy’s 2

El tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 presenta a personajes de la película pasada, así como a algunos nuevos protagonistas.

Obviamente el video avanza el regreso de los animatrónicos poseídos por el alma de niños asesinados, claro que en esta ocasión no se quedarán solo en la pizzería.

En el tráiler vemos como Freddy y sus amigos salen de su “hogar” para aterrorizar a todo el pueblo, por una razón que no conocemos.

Mientras que los protagonistas de la primera entrega tratan de descubrir qué es lo que se oculta detrás de todo esto.

Aquí no hay juegos. Solo gritos que nadie escuchó. 🎧🔪

Los animatrónicos siguen ahí, esperando. 🧸🩸

🕯️ Entra bajo tu propio riesgo.#FiveNightsAtFreddys #FNAF #Terror pic.twitter.com/cGMReZKP4A — Cinépolis (@Cinepolis) April 4, 2025

¿Cuándo se estrena Five Nights at Freddy’s 2?

Algo que no muestra el video del tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 es la fecha de estreno de la película.

Sin embargo, Universal ya había confirmado la fecha de estreno antes del lanzamiento del tráiler de Five Nights at Freddy’s 2.

La película llegará a cines de todo el mundo el 5 de diciembre de 2025, un día un tanto extraño, como peligroso para esta película.

Pues la anterior entrega aprovechó la temporada de Halloween para potenciar su taquilla, y ahora llegará en medio del fin de año.

Además de que se enfrentará a Avatar: Fire & Ash, la cual llegará a cines unos días después, el 19 de diciembre.

Lo que significa que Five Nights at Freddy’s 2 tendrá solo un par de semanas para hacer todo el dinero posible antes de que James Cameron se coma la taquilla.