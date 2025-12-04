Five Nights at Freddy’s 2 llega dirigida nuevamente por Emma Tammi y producida por Blumhouse Productions, consolidando la saga cinematográfica de una de las franquicias de videojuegos más influyentes.

Aunque la primera entrega fue un éxito, Five Nights at Freddy’s 2 se enfrenta al reto de expandir la mitología, intensificar el terror y mantener la fidelidad, además de mejorar en todos sus apartados, luego de las críticas a la original.

En nuestra reseña de 5 puntos te decimos si lo logró:

Five Nights at Freddy’s 2 repite la misma narrativa Las actuaciones de Five Nights at Freddy’s 2 no son nada del otro mundo Five Nights at Freddy’s 2 no da miedo Five Nights at Freddy’s 2 apuesta todo al fan service Los efectos de Five Nights at Freddy’s 2 mejoraron muy poco

Five Nights at Freddy’s 2 repite la misma narrativa

Algo muy criticado en la primera entrega es que su trama estaba mal manejada; lamentablemente, debemos decir que Five Nights at Freddy’s 2 repite la misma narrativa, sin nada nuevo que aportar.

La película se sitúa después de los eventos de la primera película. Mike Schmidt regresa como protagonista, lidiando con las secuelas de su enfrentamiento con los animatrónicos.

Todo mientras su hermana Abby Schmidt trata de recuperar su conexión con los mismos animales mecánicos, lo que los llevará a descubrir más de los misterios de la pizzería Freddy Fazbear y la familia Afton.

Aunque la premisa trata de ser novedosa, en realidad se repite a sí misma con respecto a la obra de 2023, con eventos que pasa solo porque sí, tramas que no cierran de manera adecuada y el mismo tratamiento de todos los personajes.

Si bien no se esperaba un guion complejo, el hecho de recurrir prácticamente a la misma historia, cambiando solo algunos elementos, demuestra una flojera en cuanto a la creación de esta secuela.

Five Night’s at Freddy’s 2 (Blumhouse)

Las actuaciones de Five Nights at Freddy’s 2 no son nada del otro mundo

Las actuaciones de Five Nights at Freddy’s 2 no son nada del otro mundo; aunque hay una pequeña evolución con respecto a la primera entrega, en realidad actores y actrices se esfuerzan solo lo necesario.

Josh Hutcherson como Mike Schmidt, se mantiene como el rostro humano de la saga, sin mucha variación con respecto a la anterior aventura, pues sigue en el rol de hermano protector.

Elizabeth Lail como Vanessa, ya se asume como este personaje clave en la franquicia, siendo más importante en esta entrega y la que trata de explotar un poco su interpretación; lamentablemente tiene muy poco con qué trabajar.

Por su parte, Piper Rubio como Abby tampoco cambia mucho, ya que repite los mismos clichés del pasado lo cual es algo cansado, ni siquiera su inocencia innata la salva en esta ocasión.

Finalmente, Mckenna Grace como Lisa, es totalmente desperdiciada en un personaje que, aunque es clave para toda la trama, en realidad se ve muy poco, pues apenas si tiene algunos diálogos interesantes.

Five Nights at Freddy's 2 (Universal)

Five Nights at Freddy’s 2 no da miedo

Aunque la original se vendió como una película de horror, en realidad rayaba más en la comedia oscura, cosa que se mantiene, es por ello que Five Nights at Freddy’s 2 no da miedo.

Supuestamente, la secuela quiere ir más por lo sobrenatural, con un énfasis en el terror psicológico y el slasher; en realidad, se mantiene en el mismo tono de la película original, apostando todo al jump scare.

Fuera de esto, no se logra construir una atmósfera real de tensión que te produzca una sensación de incomodidad, siendo una película bastante segura en ese aspecto.

Incluso, se autocensura en la cuestión violenta nuevamente, aunque trata de ser más explícita con las muertes mostrando rastros de sangre. Al final, todo queda oculto y dejado a la interpretación de la audiencia.

Five Night’s at Freddy’s 2 (Blumhouse)

Five Nights at Freddy’s 2 apuesta todo al fan service

Uno de los males de las adaptaciones de cualquier tipo es que muchos se quedan con la idea de que “son para fans”, es triste decir que nuevamente Five Nights at Freddy’s 2 apuesta todo al fan service.

Si bien no está mal ser lo más fiel posible al material original, de hecho se agradece que se trata de ser así; el hecho de dejar todo a las referencias y guiños hace que la película pierda impacto narrativo , como ya mencionamos.

Pues si no conoces por lo menos superficialmente la mitología de la franquicia, te es muy difícil conectar con lo que estás viendo, ya que nada te emocionará, pues todo está construido para complacer solo a un grupo.

Curiosamente, la primera parte, aunque también apuntaba al fan, era más digerible que esta secuela en este aspecto.

Five Nights at Freddy's 2 (Universal)

Los efectos de Five Nights at Freddy’s 2 mejoraron muy poco

La estética es otro punto que queda a deber, pues los efectos de Five Nights at Freddy’s 2 mejoraron muy poco, siendo aún una combinación de CGI con elementos reales.

Los animatrónicos, creados con efectos prácticos y digitales, cuentan con un nuevo diseño, el cual en un primer momento luce bien a secas, sin ser nada espectacular.

Luciendo principalmente cuando son las esculturas y botargas reales, pero eso implica movimientos toscos y poco amenazantes, algo que no debe de ser en una película donde los animales mecánicos son los asesinos.

Incluso los nuevos personajes, incluyendo el que sería el villano principal, sorprenden muy poco; fallando igualmente con el CGI.

Five Nights at Freddy's 2 (Universal)

¿Vale la pena Five Nights at Freddy’s 2?

Five Nights at Freddy’s 2 busca ser una expansión de un universo que combina terror, misterio y nostalgia; aunque lo logra, tampoco es que se convierta en un clásico instantáneo.

Pues a pesar de sus intenciones, Five Nights at Freddy’s 2 se mantiene como un producto que solo será valorado tanto por los fans de la primera entrega, como de los juegos originales.

Ya que en realidad no arregla prácticamente nada de la primera entrega, de hecho pierde bastante; pues la original de 2023 tenía un cierto encanto “Serie B”, esta secuela ni siquiera cuenta con eso.

Si has seguido la obra de Scott Cawthon desde el inicio, ten por seguro que quedarás satisfecho; si por el contrario no fuiste fan de la original ni de los juegos, esta obra ofrece muy poco para ti.