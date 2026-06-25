Ante la creciente ola de secuelas de Disney Pixar, las cuales han resultado muy exitosas, se le cuestionó a Brad Bird si habría una segunda entrega de Ratatouille.

Al respecto, el propio Brad Bird señaló que no ve necesario una secuela de Ratatouille, pues “no todas las películas tienen que continuar”.

Ratatouille 2 será la secuela de la película de Disney (Disney)

Brad Bird no piensa en una nueva película de Ratatouille

En una entrevista para el medio Collider, Brad Bird mencionó que no hay planes para una secuela de Ratatouille dentro de Disney Pixar, a pesar de que se lo han sugerido.

Brad Bird señala que tanto fans como gente dentro de Disney Pixar le han mencionado sobre planes para una nueva película de Ratatouille, a veces en broma y otras en serio.

Sin embargo, no cree que sea necesario regresar para contar una nueva aventura de Remy y Linguini, pues la primera entrega tuvo un cierre perfecto.

Por parte del director, “esa historia ya está contada”, así que no hay ninguna razón real para continuar con el relato, a pesar de la tendencia actual de Disney Pixar.

Ratatouille (Disney)

Además, también rechazó la idea de una nueva película de El Gigante de Hierro, señalando que le resulta gracioso que la gente pida esto cuando la original no recibió apoyo en su momento.

Brad Bird seguirá explorando Los Increíbles en lugar de Ratatouille

Ahora que si los fans quieren secuelas de las películas de Brad Bird, el director confirmó que hay más posibilidades dentro de la franquicia de Los Increíbles que con Ratatouille.

Actualmente, Brad Bird está escribiendo la tercera parte de Los Increíbles y no descarta que haya una cuarta en el futuro no tal lejano.

Lo curioso del caso es que la nueva película de Los Increíbles estará dirigida por Peter Sohn en lugar del mismo Brad Bird, quien estuvo al frente de las dos primeras.

Otra cosa a mencionar es que de momento el director no tiene en puerta otros proyectos, lo que da a entender que quiere tomarse las cosas con calma actualmente.