A un mes de terminar el año, Rolling Stone sorprendió a sus lectores al revelar las 20 mejores películas del 2025.
La lista de Rolling Stone incluye diferentes géneros, por lo que encierra desde una historia épica de resistencia política hasta una visión personal de un clásico literario.
Estas son las 20 mejores películas del 2025, según Rolling Stone
Rolling Stone resaltó que el 2025 fue un buen año para los amantes del cine, por lo que enlistaron las 20 mejores películas del año:
- One Battle After Another (Thriller, Drama)
- Hamnet (Drama histórico)
- Black Bag (Thriller Drama)
- Train Dreams (Drama)
- Nouvelle Vague (Drama, Comedia)
- It Was Just an Accident (Thriller Drama)
- No Other Choice (Drama, Suspenso)
- Sorry, Baby (Comedia dramática negra)
- Marty Supreme (Comedia dramática)
- Sentimental Value (Comedia dramática)
- Peter Hujar’s Day (Drama biográfico)
- Eddington (Wéstern, Drama)
- Universal Language (Comedia, Drama)
- Best Wishes to All (Cine de terror)
- Orwell: 2+2=5 (documental biográfico)
- On Becoming a Guinea Fowl (Comedia dramática)
- The Phoenician Scheme (Suspenso)
- Caught by the Tides (Drama)
- Frankenstein (Ciencia ficción gótica)
- Weapons (Terror)
Rolling Stone señaló que en su lista tuvieron que eliminar a varias favoritas para poderse quedar con solo lo mejor del 2025.
Y es que con los diversos estrenos en festivales de cine, las que se clasificaron para los premios Oscar y las películas destacadas en streaming la lista se pudo haber duplicado.
Menciones honoríficas de Rolling Stone
Rolling Stone realizó menciones especiales a las películas que no entraron al Top 20, pero que resaltaron durante el 2025:
- Blue Moon (Biografia, Drama musical)
- F1 (Acción)
- Is This Thing On? (Comedia, Drama)
- One to One: John & Yoko (Documental musical)
- My Undesirable Friends (Documental)
- The President’s Cake (Drama)
- The Secret Agent (Thriller, Drama)
- Sinners (Cine de terror)
- Sirat (Drama psicológico)
- The Voice of Hind Rajab (Documental, Drama)