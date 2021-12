Tom Holland habla de la pelea por boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’; en una entrevista le preguntaron su opinión acerca del incidente en Cuernavaca.

Recordemos que uno de los momentos más comentados de la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue una pelea entre fans en la fila de un Cinépolis.

Al parecer esto trascendió a todo el mundo, al grado que en una entrevista para EFE, se le preguntó a Tom Holland su opinión de la pelea por boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

¡Ya vivimos en un momento lo bastante loco como para pelearnos así! Tom Holland

Tom Holland se mostró en desacuerdo y sólo emitió la anterior frase sobre lo sucedido durante la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Podemos notar que Tom Holland se sorprendió mucho por la pelea de los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’; algo que hay que mencionar, en realidad nadie esperaba.

Por otra parte, Tom Holland señaló que estaba muy emocionado por ‘Spider-Man: No Way Home’, al grado que lloró durante la premier de la película en Estados Unidos.

¿Por qué se dio la pelea por los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’?

La pelea por los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ de la que habló Tom Holland sucedió precisamente el 29 de noviembre, el primer día de la preventa de la película.

De acuerdo con las versiones que se dieron en ese momento, al parecer el que unas personas se quisieran meter a la fila fue lo que desató la pelea por ‘Spider-Man: No Way Home’.

La gente estaba muy frustrada debido a que las plataformas digitales colapsaron y sólo se podían comprar boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’ de manera presencial.

Pelea Spider-Man: No Way Home (Tomada de Video)

Así que los fans no iban a permitir que personas que no hicieron fila, se aprovecharan para obtener boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ a costa de los demás que llevaban horas esperando.

No obstante, así como lo expresó Tom Holland en la entrevista, mucha gente reprobó la pelea, pues no consideraron que ‘Spider-Man: No Way Home’ fuera algo tan serio como para llegar a este extremo.

Si bien muchos esgrimieron el argumento de los spoilers, aún así pelearse por boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ no parece justificado.

Con información de EFE.