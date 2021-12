Transmiten en Facebook película completa de ‘Spider-Man: No Way Home’, misma que fue sintonizada por al menos 5 mil personas.

Una página en Facebook se convirtió en noticia luego de transmitieran en vivo la película de ‘Spider-Man: No Way Home’ en el mismo día de su estreno.

Asimismo, se reportó que esta transmisión fue vista por al menos unas 5 mil personas de esta página identificada como ‘ Tecnológicos ’.

Aunque se desconoce quién o de dónde se transmitió la película en vivo de ‘Spider-Man: No Way Home’ en Facebook, se presume que era de origen mexicano .

Esto debido a los comentarios que hacía durante la proyección de ‘Spider-Man: No Way Home’, la cual por cierto era en su versión doblada al español latino.

Transmiten 'Spider-Man: No Way Home' en Facebook (Facebook)

En redes sociales ya circulan fragmentos de ‘Spider-Man: No Way Home’

Pese a que el elenco principal de ‘Spider-Man: No Way Home’ realizó una campaña masiva para evitar los spoilers, hubo varios usuarios que hicieron caso omiso.

Pues no solo se reportó la transmisión de ‘Spider-Man: No Way Home’ a través de una página de Facebook, sino que ya varios fragmentos de la película comienzan a circular en redes sociales.

En redes como Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp y YouTube , hay usuarios que ya han comenzado a subir partes de ‘Spider-Man: No Way Home’, una de las películas más esperadas de Marvel.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenó en varios países de latinoamérica el pasado 15 de diciembre, y este 16 de diciembre en Estados Unidos y el resto del mundo.

De momento, las reseñas y críticas a ‘Spider-Man: No Way Home’ la han colocado como la mejor película de Marvel y han resaltado la actuación de Tom Holland.

Incluso se prevé que ‘Spider-Man: No Way Home’ sea el mejor estreno post pandemia de Marvel y un regreso a los cines asegurado.