¿Cuántos minutos sale Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’? Por meses negó su aparición en la película, ahora sabemos si decía la verdad. Advertimos que lo que sigue son SPOILERS.

Pues a pesar de todas sus declaraciones en entrevistas y redes sociales, Andrew Garfield sí aparece en ‘Spider-Man: No Way Home’ como la versión de ‘The Amazing Spider-Man’ de Peter Parker.

De hecho, Andrew Garfield es el primero en entrar en escena en ‘Spider-Man: No Way Home’ cuando se da la esperada reunión de arañas en la película.

Andrew Garfield (Sony)

En total, Andrew Garfield aparece un aproximado de 30 minutos en ‘Spider-Man: No Way Home’, tal y como se había filtrado hace unos días; esto en diversas escenas repartidas.

Podemos ver a Andrew Garfield en secuencias con Tom Holland y Tobey Maguire, con los villanos de ‘Spider-Man: No Way Home’ y algunas en solitario, aunque muy pocas.

De hecho, cuando los Hombres Araña se reúnen en ‘Spider-Man: No Way Home’, la película trata de repartir el foco de atención entre Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland.

‘Spider-Man: No Way Home’ presenta a un Andrew Garfield post ‘The Amazing Spider-Man 2′

Algo a destacar de la aparición de Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’ es que presentaría a un Peter Parker posterior a ‘The Amazing Spider-Man 2′.

Es decir, ‘Spider-Man: No Way Home’ trae a un Hombre Araña de Andrew Garfield después de los eventos de su última película, luego de haber enfrentado a Electro y presenciar la muerte de Gwen.

‘Spider-Man: No Way Home’ da a entender que los eventos en ese universo han seguido ocurriendo, a pesar de que no hayamos tenido más películas relacionadas.

Spider-Man y Gwen Stacy (Sony)

Obviamente ‘Spider-Man: No Way Home’ no aborda mucho en detalles del universo de Andrew Garfield en ‘The Amazing Spider-Man’, dando sólo ciertas referencias vagas.

De igual manera, ‘Spider-Man: No Way Home’ no menciona nada de todos los proyectos que Sony tenía con la versión de Andrew Garfield del Hombre Araña.

Recordemos de que antes de que se cancelará el universo de ‘The Amazing Spider-Man’ se planteaba una película de los Seis Siniestros y la aparición de la Gata Negra.