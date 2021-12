¿Cuántas escenas postcrédito tiene ‘Spider-Man: No Way Home’? Como buena película de superhéroes actual, la nueva aventura de Spidey nos deja con algo después de sus créditos.

‘Spider-Man: No Way Home’ tendría dos escenas postcréditos, aunque técnicamente sólo una agrega algo a la posible nueva etapa del trepamuros en el cine.

La primera escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ viene después de los primeros créditos de la película, donde se nombran a actores, actrices y parte del staff que participó en el proyecto.

'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

La segunda estaría exactamente al final de todo ‘Spider-Man: No Way Home’, luego del resto de créditos donde ya se nombra a compositores, responsables de vestuario y más.

Así que si pensabas irte luego de que finalizara la acción de ‘Spider-Man: No Way Home’, mejor piénsalo nuevamente, pues te puede perder de algo muy interesante.

Eso sí, hay que mencionar que la escena post-créditos más importante es la primera de ‘Spider-Man: No Way Home’; la otra, aunque sí emociona, podrías pasarla por alto.

¿De qué tratan las escenas post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Ahora bien, si no puedes esperar para ver las escenas postcréditos de ‘Spider-Man: No Way Home’, a continuación te daremos unas pistas de lo que puedes esperar.

Si bien no diremos exactamente lo que pasa en los postcréditos de ‘Spider-Man: No Way Home’, toma lo siguiente como SPOILER, por lo que recomendamos discreción.

La primera escena post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’, muestra a otro de los personajes del universo del Hombre Araña de Sony, el cual le dejaría un “regalo” a Peter Parker.

'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

Esta escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ daría pie a una posible nueva saga de la franquicia, que además avanzaría un esperado enfrentamiento con un “letal” antihéroe.

La segunda escena post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’ no se relaciona directamente con el Hombre Araña y su historia; pero sí implica algo fuerte para el MCU.

Pues tiene como protagonista a otro de los personajes principales de ‘Spider-Man: No Way Home’, además de implicaciones con el multiverso que se explorarán en una próxima película.