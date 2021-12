¿Cuántos minutos sale Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’? Para responder esta pregunta se tendrán que hacer SPOILERS de la película, así que con cuidado.

Al contrario de Andrew Garfield, Tobey Maguire prácticamente no fue requerido para que aclarara si salía en ‘Spider-Man: No Way Home’, aunque muchos esperaban su regreso.

Y sí, al final Tobey Maguire se unió a Andrew Garfield y Tom Holland en ‘Spider-Man: No Way Home’ para formar el equipo definitivo de “Arañas” en el cine.

Tobey Maguire (Sony)

Curiosamente, Tobey Maguire fue el último en entrar en escena en ‘Spider-Man: No Way Home’, aunque no por eso su participación desmerece en el filme.

Tobey Maguire aparece un estimado de 30 minutos en ‘Spider-Man: No Way Home’ entre varias escenas de la película, principalmente acompañado de algún otro Hombre Araña.

Aún así Tobey Maguire tiene alguno diálogos en solitario y secuencias de acción donde puede brillar un poco; basta decir que se le nota a gusto con volver a portar el traje en ‘Spider-Man: No Way Home’.

‘Spider-Man: No Way Home’ nos presenta a un Tobey Maguire maduro

A diferencia de Alfred Molina que fue rejuvenecido para ‘Spider-Man: No Way Home’, Tobey Maguire se presenta como un Peter Parker más maduro.

De hecho el Peter Parker de Tobey Maguire hace un par de comentarios acerca de su edad en ‘Spider-Man: No Way Home’, algo que resulta curioso al lado de Andrew Garfield y Tom Holland.

Esto también da a entender que el Peter Parker de Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’ es una versión de varios años después de lo sucedido en ‘Spider-Man 3′.

Tobey Maguire como Spiderman (Sony Entertaiment)

Esto lo sabemos porque Tobey Maguire menciona lo que pasó con su relación con Mary Jane en uno de los diálogos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Resulta curioso que ‘Spider-Man: No Way Home’ decidiera presentar a un Tobey Maguire maduro y uno a uno de la época de su trilogía.

No obstante, la misma historia y dinámica de los Hombres Araña en ‘Spider-Man: No Way Home’ explica la razón de manera implícita.