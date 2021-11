Boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ provocan pelea en cine de Cuernavaca; esto luego de que un par de personas se trataran de meter a la fila.

Esto sucedió a las afueras del Cinépolis ubicado en la plaza Averanda Cuernavaca, mientras un grupo de fans esperaba su turno para comprar su boleto para ‘Spider-Man: No Way Home’.

Todo indica que un par de personas trataron de meterse a la fila de ‘Spider-Man: No Way Home’, cosa que no gustó a quienes ya llevaban rato esperando su turno.

Como podemos ver en el video, esto provocó que los fans sacaran a golpes a las personas que no querían hacer fila para ‘Spider-Man: No Way Home’.

De acuerdo con los reportes, al menos 5 jóvenes participaron en la pelea por los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’, provocando que la seguridad de la plaza interviniera.

Afortunadamente, ninguno de los involucrados resulto con heridas graves, sólo golpes superficiales y ligeras contusiones provocadas de impactos en la cabeza.

Hay largas filas para sacar boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’

Como se esperaba, la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido todo un caos en México; hasta esta tarde del 29 de noviembre, los portales y aplicaciones de Cinemex y Cinépolis siguen sin funcionar adecuadamente.

Eso provocó que muchos fans fueran directamente a la taquilla de los cines para sacar sus boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’, algunos desde la tarde del domingo 28.

Prácticamente en todos los cines de México se reportan largas filas para conseguir alguna entrada de ‘Spider-Man: No Way Home’, ya sea para el estreno o en días posteriores.

Así la fila en Galerías Monterrey para la preventa de Spider-man No Way Home (y falta por dentro de la plaza). pic.twitter.com/E8ixxROli2 — Pedro (@pedroajt) November 29, 2021

Debido a que los portales de Cinemex y Cinépolis no sirven, no se sabe a ciencia cierta qué funciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ están agotadas y cuáles siguen disponibles.

Aún así, se espera que todo el boletaje del primer fin de semana de ‘Spider-Man: No Way Home’ sea vendido en estos primeros días de preventa a nivel mundial.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrena en México el 15 de diciembre de 2021.