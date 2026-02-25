Seguimos en la temporada de premios y nos acercamos a la recta final con la llegada de los SAG Awards 2026, que son entregados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Si quieres saber todo de los SAG Awards 2026, aquí te daremos la fecha en la que se celebrarán y dónde los podrás ver en México.

SAG Awards 2026 (SAG-AFTRA)

Fecha de los SAG Awards 2026

Los SAG Awards 2026 se llevarán a cabo el próximo 1 de marzo de 2026 a las 7:00 p.m., hora de la Ciudad de México.

Se espera que la ceremonia de los SAG Awards 2026 dure entre 2 a 3 horas, terminado a eso de las 9:00 p.m. o las 10:00 p.m., dependiendo de cómo se desenvuelva la transmisión.

Si bien estos premios dan galardones al cine y la televisión, a diferencia de otras premiaciones, esta se considera las más influyente y que dicta el camino a los Premios Oscar, pues son dadas a los actores entre sí.

Es decir, es el mismo gremio el que vota de acuerdo al trabajo de cada uno de sus colegas en las distintas películas y series en las que están nominados, dejando de lado a otros sindicatos o instancias.

SAG Awards (SAG Awards )

¿Dónde ver los SAG Awards 2026 en México?

Los SAG Awards 2026 se podrán en México (y el resto del mundo con excepción de Estados Unidos) a través de Netflix, debido a la alianza que tiene la plataforma con el Sindicato de Actores.

La ceremonia de los SAG Awards 2026 en Netflix iniciará en punto de las 7:00 p.m., hora de la Ciudad de México, del mencionado 1 de marzo.

Hay que señalar que Netflix solo transmitirá la ceremonia como tal, el previo y la alfombra roja no se verán en la plataforma de streaming, por si eres de las personas que gusta ver de cómo se visten los actores y actrices.

De momento, no se sabe si la transmisión de Netflix contará con presentadores en español o solo subtítulos, dejando toda la ceremonia sin comentarios más allá de los actores y actrices.