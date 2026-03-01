La temporada de premios sigue con los Actor Awards 2026. Te decimos el horario en México para ver los en vivo.

Otorgados por el Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA), los Actor Awards premian las interpretaciones más destacadas en el cine y la televisión.

Horario en México para ver en vivo los Actor Awards 2026

Los Actor Awards 2026 se llevarán a cabo desde el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California.

Su horario en México y transmisión en vivo será de la siguiente manera:

Fecha: domingo 1 de marzo 2026

Alfombra roja: 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México

Horario ceremonia de premiación: 7:00 de la tarde, tiempo del centro de México

Transmisión en vivo: Netflix

Duración: 2 horas aproximadamente

Con la intención de renovarse tras la huelga de 2023 en Hollywood, los SAG Awards cambiaron su nombre por Actor Awards a partir de su edición 2026.

Actor Awards 2026: horario en México para verlos en vivo (The Actor Awards / Facebook)

Para este año, la anfitriona de los Actor Awards será de nuevo Kristen Bell, de 45 años de edad.

La edición 32 de los Actor Awards destaca porque hay grandes competidores.

En cine, la película Una batalla tras otra podría arrasar al encabezar las nominaciones con siete candidaturas.

Aunque también Blue Moon, Sinners, Hamnet y Marty Supreme tienen grandes opciones de ganar.

Para la televisión, los Actor Awards 2026 también están reñidos, ya que The Studio cuenta con cinco menciones, mientras que Adolescencia y The White Lotus la siguen de cerca con cuatro.