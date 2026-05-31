¿Taylor Swift forma parte de Toy Story 5? Aunque Pixar no ha confirmado oficialmente la participación de la cantante, en las últimas semanas una serie de guiños y coincidencias han desatado una auténtica ola de teorías entre los swifties.

Todo comenzó el pasado 30 de abril, cuando en la página oficial de Taylor Swift apareció una misteriosa cuenta regresiva con un fondo de cielo azul y nubes blancas, prácticamente idéntico al icónico papel tapiz del cuarto de Andy en Toy Story.

Poco después, los fans también encontraron un escenario similar en el video de Opalite, además de que la Taylor Swift fue vista usando una combinación de colores que recordaba directamente a la paleta visual de la franquicia de Pixar, Toy Story 5, cuyo estreno está próximo.

Las pistas que tienen convencidos a los fans de que Taylor Swift estaría en Toy Story 5

Las especulaciones sobre que Taylor Swift tendrá alguna participación en Toy Story 5, cada vez están más fuertes con cada easter egg que los swifties encuentran en redes sociales e internet.

Pero, los rumores crecieron aún más cuando Travis Kelce mencionó a Buzz Lightyear y el número 13 en su podcast, mientras que comenzaron a aparecer espectaculares con las letras “TS” sobre un fondo de nubes.

Aunque podría significar “Toy Story”, la saga nunca se ha promocionado con esas iniciales; en cambio, Taylor Swift lleva años utilizando “T.S.” como parte de su identidad pública.

Para muchos, el detalle definitivo fue que los anuncios mostraban exactamente 13 nubes, el número favorito de la artista.

¿Taylor Swift en Toy Story 5? Los guiños ocultos que dispararon los rumores (Especial)

La teoría tomó aún más fuerza cuando la portada de 1989 (Taylor’s Version) cambió en plataformas como Apple Music y Spotify, sustituyendo las clásicas gaviotas por nubes.

Finalmente, Pixar publicó un video donde Jessie de Toy Story aparece bailando frente a uno de los espectaculares “TS” con alusiones a la canción de Taylor Swift, Shake It Off.

Por ahora, Pixar ha negado que Taylor Swift interprete la canción final de Toy Story 5 , pero los fans creen que eso no descarta una aparición como actriz de voz, posiblemente para un nuevo personaje unicornio.

O bien, la inclusión de un tema musical dentro de la película no siendo precisamente la canción del final de la nueva película sino, tal vez una intermedia.