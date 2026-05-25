La cadena se salas de cine en México, Cinemex ya reveló la fecha de preventa de boletos para la esperada película de Toy Story 5.

Por lo que la fecha de preventa será el próximo jueves 28 de mayo, día en el que los fans podrán adquirir sus boletos para ver Toy Story 5 en Cinemex.

La preventa de boletos para Toy Story 5 en Cinemex estará disponible a través de su página en línea, así como en su aplicación y en taquilla.

Recuerda que la película de Disney Pixar, Toy Story 5 se estrena en salas de cine el próximo 17 de junio.

Ya hay fecha de preventa para Toy Story 5 en Cinemex (Cinemex )

¿Qué precio tendrán los boletos en la preventa para Toy Story 5 en Cinemex?

El precio de los boletos en la preventa para Toy Story 5 en Cinemex será regular al ser una película en cartelera.

Sin embargo, debes tener en cuenta que el precio de boletos depende del tipo de sala y sucursal en Cinemex.

Por lo que el costo en salas tradicionales de Cinemex van de los 88 pesos a los 150 pesos, mientras que en salas Platino o formatos especiales de los 122 pesos a los 250 pesos.

Toy Story (Disney )

¿Habrá venta de coleccionables para Toy Story 5 en Cinemex?

Según filtraciones, Cinemex tendrá dos palometas coleccionables para el estreno de Toy Story 5 en sus salas.

Las palomeras coleccionables de Cinemex para el estreno de Toy Story 5 serán una del casco de Buzz Lightyear, mientras otra de la alcancía de Hamm.

Por ahora se desconoce el precio de las palomeras de Toy Story 5 en Cinemex, así como si se tendrá otro tipo de coleccionables o si se venderá en combo.