Proyecto Fin del Mundo de Ryan Gosling es la gran sorpresa del inicio de la primavera en la taquilla, pues rompió todas las expectativas de recaudación que se tenían para el filme de Sony.

Por su parte, Hoppers sigue con un buen desempeño en taquilla, a pesar de caer al segundo lugar por Proyecto Fin del Mundo; mientras que Scream 7 se comienza a retirar de la cartelera con gran éxito.

Proyecto Fin del Mundo rompe récords en la taquilla

Con 140 mdd (2.5 mil millones de pesos), Proyecto Fin del Mundo es la película con mejor estreno en la taquilla en lo que va de 2026, algo que nadie esperaba cuando se anunció.

Además, Proyecto Fin del Mundo es el mejor estreno que tiene Amazon MGM desde que produjeron Creed III en 2023, aunque en esa ocasión estaban aliados con Warner Bros. y su más reciente película cuenta con el apoyo de Sony.

Este es un gran inicio para la película, pues recordemos que tuvo un presupuesto de 200 mdd (3.5 mil mdp), por lo que necesita 600 mdd (10 mil mdp); cifra que luce un poco complicada, aunque el boca en boca puede potenciar la recaudación.

El filme tiene dos semanas para hacer buenos números antes de la llegada de Super Mario Galaxy, que amenaza con comerse al resto de la cartelera.

Proyecto Fin del Mundo (Sony Pictures )

Proyecto Fin del Mundo desplaza a Hoppers en la taquilla mundial

Los castores no pudieron mantener su reinado ante la llegada de Proyecto Fin del Mundo, aunque eso no evita que para este momento la película de Disney Pixar ya cuente con 242 mdd (4.3 mil mdp) en la taquilla.

Muy buenos números si tomamos en cuenta que Hoppers costó 150 millones de dólares (2.6 mil mdp). Si bien es poco probable que consiga los 450 mdd (8 mil mdp) para ser un gran éxito, por lo menos llegará a los 300 mdd (5.3 mil mdp).

Con esto asegura el no tener pérdidas, aunque tampoco tendrá grandes ganancias, muy parecido a lo que pasó con Elemental hace un par de años, película que ha sido revalorada con el tiempo.

Lamentablemente para Hoppers, la sombra de Super Mario Galaxy será muy pesada como para que siga recaudando dinero durante el mes de abril.

Hoppers de Disney y Pixar (Pixar / Disney)

Proyecto Fin del Mundo le da el adiós a Scream 7

Finalmente, Proyecto Fin del Mundo empujó un poco la salida de Scream 7 de la taquilla mundial; aunque la película de Paramount no tiene nada que de que preocuparse con sus 193 mdd (3.4 mil mdp).

Tomando en cuenta que Scream 7 costó 45 mdd (807 mdp), se trata de un gran éxito para la franquicia y su productora, lo cual asegura que tendremos por lo menos otra entrega en el futuro.

Además de que se comprueba, para bien o para mal, que esta saga puede sobrevivir incluso a las malas reseñas y polémicas a su alrededor.

Solo es cuestión de tiempo para que Paramount anuncie una nueva entrega de la película, la cual en teoría volverá a hacer un cambio con las protagonistas.