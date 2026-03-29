Proyecto Fin del Mundo sigue como la sorpresa del inicio de la primavera, siendo ya la película más taquillera de 2026 y con una buena expectativa para las próximas semanas.

Por su parte, Te Van a Matar y Boda Sangrienta 2 se quedaron un poco cortas, a pesar de que buscaban ser la opción de terror para este fin de semana. Mientras que La Novia ya es un fracaso absoluto.

Proyecto Fin del Mundo sigue dominando la taquilla con buenos números

En algo que ni Sony ni la misma Amazon MGM esperaban, Proyecto Fin del Mundo ya llegó a los 300 mdd (5.4 mil millones de pesos) a nivel mundial, siendo ya la película más taquillera del año.

No solo eso, Proyecto Fin del Mundo también es la película más taquillera de Amazon MGM, siendo el primer gran éxito del estudio desde el lanzamiento de Creed III en 2023.

Proyecto Fin del Mundo (Sony Pictures )

Aún así, la película que se hizo en colaboración con Sony todavía tiene un largo recorrido por delante, ya que su presupuesto fue de 200 mdd (3.6 mil mdp), por lo que necesita unos 10 mil mdp para ser un gran éxito .

Dado el próximo estreno de Super Mario Galaxy, es posible que no alcance esa meta, pero analistas creen que pasará sin problemas los 7.2 mil mdp, lo que la dejará en un punto de equilibrio.

Te Van a Matar y Boda Sangrienta 2 fueron aplastadas en taquilla por Proyecto Fin del Mundo

Aunque la premisa lucía interesante, al parecer la fecha de estreno no fue la adecuada para Te Van a Matar, que con apenas 9 mdd (162 mdp) en taquilla mundial, no pudo ni siquiera arañar a Proyecto Fin del Mundo.

Lo peor del caso es que la película de Warner Bros. costó 20 mdd (360 mdp), necesitando 60 mdd (mil mdp) para entregar ganancias, algo que no logrará; es el segundo descalabro consecutivo para el estudio en 2026.

Por su parte, Boda Sangrienta 2 tuvo un mejor desempeño, aunque tampoco es nada de lo que alegrarse, con 23 mdd (414 mdp) a nivel mundial, de un presupuesto de 252 millones de pesos.

Si no sucede nada extraordinario, esta secuela alcanzará los 30 mdd (540 mdp), quedando en un punto donde no entregará ganancias pero tampoco perderá mucho dinero.

Te Van a Matar (Warner Bros.)

Proyecto Fin del Mundo confirmó el fracaso de La Novia

Finalmente, el dominio de Proyecto Fin del Mundo vino a corroborar el fracaso de La Novia en taquilla, la cual se retira de salas con apenas 23 millones de dólares (414 mdp) en todo el mundo.

La Novia tuvo un presupuesto de 90 mdd (1.6 mil mdp), lo que significa que se quedó muy por debajo de la expectativa de Warner Bros., siendo el gran fracaso de inicio de año de la productora.

Además de romper una racha que Warner Bros. mantenía desde 2025, con películas que por lo menos habían llegado a su punto de equilibrio.

Todo indica que la premisa, así como lo desordenado que es el desarrollo de la película, no acabó por agradar a la audiencia.