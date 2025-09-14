Aunque ya se esperaba, no deja de sorprender el éxito de la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito, que ha derrotado a Hollywood sin problemas, llevándose el primer lugar en su fin de semana de estreno.
Detrás de la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito, tenemos a la también sorprendente El Conjuro 4: Últimos Ritos, y despidiéndose por todo lo alto a La Hora de la Desaparición y Otro Viernes de Locos.
Taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords en su primer fin de semana
Con 386 mdd (7.1 mil mdp) en todo el mundo, la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en el estreno de anime más exitoso de la historia.
No solo eso, la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito se impone a prácticamente todas las películas animadas estrenadas al momento en 2025, con excepción de la china Ne Zha 2.
Aunque no se ha revelado el presupuesto de la película, Sony, que es la distribuidora, ya la promociona como un gran éxito a nivel mundial, lo que significa que ya recuperó la inversión, por lo menos.
Con un septiembre bastante flojo, se espera que los números de la aventura final de Tanjiro y compañía sigan aumentando.
Taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito desplaza a El Conjuro 4: Últimos Ritos
Aunque hace unos años parecía imposible, la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito derrotó a un éxito de Hollywood, mandando a El Conjuro 4: Últimos Ritos al segundo lugar con sus 332 mdd (6.1 mil mdp).
Sin embargo, poco le importa a Warner Bros. la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito, pues el presupuesto de El Conjuro 4: Últimos Ritos fue de 55 mdd (mil mdp), siendo este filme un gran éxito para el estudio.
No solo eso, se trata de la séptima película al hilo de Warner Bros. que entrega ganancias en este 2025, siendo un gran año para ellos, al grado que ya preparan una serie y una precuela de la franquicia.
Igualmente el septiembre flojo le ayudará a la obra juntar más dinero para su causa.
Taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito despide a La Hora de la Desaparición y Otro Viernes de Locos
Finalmente las películas que se retiran ante la llegada de la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito son La Hora de la Desaparición y Otro Viernes de Locos, las cuales se van con la cabeza en alto.
La Hora de la Desaparición se despide de cartelera con 259 mdd (4.7 mil mdp), si bien es mucho menos que la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito, su presupuesto de 38 mdd (700 mdp) la posiciona como otro gran éxito de Warner Bros.
Por su parte Otro Viernes de Locos se va con 146 mdd (2.6 mil mdp), que puede parecer muy poco; pero de nueva cuenta, un presupuesto media de 45 mdd (829 mdp) ayuda a que entregue buenos números a Disney.
Aunque aún les quedan un par de semanas más a estas películas en cartelera, es poco probable que sumen mucho más de lo aquí mencionado.