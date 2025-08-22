A unos días del estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito, ya se revelaron los vasos coleccionables que se estarán dando en Cinépolis de Kimetsu no Yaiba.

Es por eso que te decimos todos los detalles sobre los vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis, su ya hay precio y qué personajes de Kimetsu no Yaiba estarán en los coleccionables.

Estos son los vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis que se estarán vendiendo por el estreno de Kimetsu no Yaiba

A través de redes sociales se dio a conocer cuáles serán los vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis, siendo un total de 4 diseños con 4 personajes de Kimetsu no Yaiba:

Tanjiro Kamado

Nezuko Kamado

Zenitsu Agatsuma

Inosuke Hashibira

Estos son los vasos coleccionables de demon slayer castillo infinito que vendera CINÉPOLIS pic.twitter.com/YQnEflf17z — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) August 22, 2025

Aunque no se han dado más detalles sobre cuándo, qué precio o cómo se venderán los vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis, se especula que serán para el estreno de Kimetsu no Yaiba.

Es decir que los vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis podrían comenzar a venderse para el próximo 11 de septiembre, justo en el estreno de la película de Kimetsu no Yaiba.

Además, de acuerdo a varios usuarios y creadores de contenido, es posible que los vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis se vendan por 99 pesos cada uno, aunque esto queda aún en calidad de rumor.

¿Coleccionables de Demon Slayer: El Castillo Infinito de Cinépolis son los mismos de Cinemex?

Se han revelado cuáles serán los vasos coleccionables de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis; sin embargo, los usuarios notaron algo: parecen ser los mismos que los de Cinemex.

Pues anteriormente se habían revelado los vasos coleccionables de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinemex y ahora, con los de Cinépolis todo parece indicar que son los mismos.

No obstante, en el caso de los de Cinépolis, los vasos de Kimetsu no Yaiba parecen ser más pequeños en comparación a los de Cinemex.

Pero en cuanto a diseños y personajes, tanto los vasos de Cinemex y Cinépolis cuentan con los mismos de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Por lo que habrá que esperar la fecha de salida de ambos complejos para conocer más detalles sobre la venta y precios de los vasos de Kimetsu no Yaiba de Demon Slayer: El Castillo Infinito.