Se han revelado los vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinemex, por lo que te damos detalles como precio y cómo se ven los coleccionables de Kimetsu no Yaiba.

A menos de un mes de la llegada de Demon Slayer: El Castillo Infinito a cines, se dieron a conocer cómo serán los vasos coleccionables de Kimetsu no Yaiba en Cinemex.

Así se ven los vasos coleccionables de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinemex

Se han dado a conocer los nuevos vasos coleccionables de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinemex, los cuales llegarán junto con la nueva película de Kimetsu no Yaiba.

Estos vasos coleccionables de Kimetsu no Yaiba vienen en 5 modelos, es decir con 5 personajes de la película de Demon Slayer: El Castillo Infinito:

Zenitsu Agatsuma

Nezuko Kamado

Tanjiro Kamado

Inosuke Hashibira

Un vaso con los Pilares Giyuu Tomioka y Shinobu Kocho

Pero ¿ya hay precio para los nuevos vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinemex? Te decimos lo que se sabe hasta el momento de los coleccionables de Kimetsu no Yaiba.

¿Ya hay precio de los vasos de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinemex?

El próximo 11 de septiembre llegará a cines la película de Demon Slayer: El Castillo Infinito, y Cinemex ya tiene sus vasos coleccionables.

Se trata de 5 modelos de los personajes de Demon Slayer: El Castillo Infinito; sin embargo, de momento Cinemex no ha revelado el precio o cuándo saldrán a la venta.

Sin embargo, siguiendo los últimos estrenos en Cinemex, es probable que los vasos coleccionables de Kimetsu no Yaiba salgan para el día del estreno; es decir el 11 de septiembre.

Además, cabe mencionar que Cinemex tuvo un combo especial tras el reestreno de Demon Slayer: El Tren Infinito con unas palomitas grandes y dos vasos coleccionables de Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Llama.

Este combo estaba en un precio de 320 pesos, por lo que se espera que los vasos coleccionables de Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinemex estén en el mismo precio.