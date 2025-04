The Batman 2 se estrenará en 2027; sin embargo el guion no ha avanzado mucho desde la última vez que se dieron reportes de la película.

Lo cual ha puesto en alerta a los fans, pues parece que The Batman 2 podría no concretarse debido a este gran inconveniente.

A continuación, te contamos todo lo que sabemos de la racha de problemas alrededor de The Batman 2.

¿Cuales son los problemas con el guion de The Batman 2?

Los problemas con el guion de The Batman 2 es que Matt Reeves no ha terminado de escribir la película, según lo reporta Deadline.

En otras palabras, The Batman 2 aún no tiene guion, por lo que no hay con qué comenzar a filmar la película.

The Batman 2 (DC )

Recordemos que cuando se dio el retraso del estreno del filme de 2026 a 2027, fue por la misma razón, el no tener un guion listo.

Todo indica que Matt Reeves ha avanzado muy poco desde ese momento. De hecho, fue la misma Warner Bros. la que confirmó que aún no tienen el texto de la película.

Aunque no se han dado oficialmente las razones, se ha mencionado que el director está enfrentando problemas personales que no le han permitido centrarse en The Batman 2.

Warner Bros. no está preocupada por el guion de The Batman 2

En ese mismo reporte de Deadline, se recogieron algunas palabras de Pam Abdy, CEO de Warner Bros. Pictures, sobre The Batman 2 y su guion.

Señalando que The Batman 2 cae en la administración de James Gunn y Peter Safran, y que ellos tienen confianza en el guion de Matt Reeves.

Saben que es una persona que cumple lo que promete y que entregará el guion cuando considere que se trata de la mejor historia de Batman.

Por lo que solo queda esperar a que Matt Reeves tenga esa gran historia lista para ser filmada.

No obstante, queda poco margen de error; en teoría, The Batman 2 se debe de filmar en 2026 para tener su estreno a finales de 2027 .

“No nos metemos en detalles sobre Batman. En realidad, son James y Peter Safran quienes dirigen DC. Tenemos otras colaboraciones con Matt Reeves, pero Peter y James saben que él es un escritor y director por derecho propio, y que estará listo cuando haya escrito su mejor guion de Batman.” Pam Abdy, CEO de Warner Bros. Pictures

The Batman 2 (DC )

Con información de Deadline