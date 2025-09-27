Sin lugar a dudas, una de las películas animadas mexicanas más esperadas de fin de año es Soy Frankelda, la cual es apoyada por Guillermo del Toro.

De hecho el mismo Guillermo del Toro uso su cuenta de X, para celebrar la llegada de Soy Frankelda a cines de México.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Guillermo del todo celebra a Soy Frankelda

El pasado 25 de septiembre se liberó el tráiler oficial y fecha de lanzamiento de Soy Frankelda, cosa que no pasó desapercibida para Guillermo del Toro.

A través de su cuenta de X, Guillermo del Toro felicitó a los involucrados y celebró la llegada de Soy Frankelda a cines de México.

El director se limitó a mencionar “han buscado lo más alto y lo han logrado”, mencionando a Cinema Fantasma, estudio detrás de la película animada.

@CinemaFantasma han buscado lo mas alto- y lo han logrado https://t.co/7b2OqD9DwP — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 26, 2025

Recordemos que Guillermo del Toro ha sido uno de los principales promotores de la película, pues la pudo ver por adelantado y le fascinó todo lo que presenció.

El mexicano ha respaldado toda la iniciativa de Cinema Fantasma, señalando la creatividad y entusiasmo del estudio por traer algo nuevo a la animación mexicana.

Guillermo del Toro fue el “mentor” de los creadores de Soy Frankelda

No es de extrañar que Guillermo del Toro apoye a los creadores de Soy Frankelda, pues de cierta forma el fue su mentor.

La relación entre Cinema Fantasma y Guillermo del Toro comenzó con el cortometraje Revoltoso, el cual era una iniciativa en Kickstarter.

Los hermanos Arturo y Roy Ambriz le mandaron una muestra del corto al director, pidiendo que de favor si los podía apoyar con un mensaje.

El mexicano no solo apoyó su iniciativa con palabras y mensajes, sino que fue uno de los principales “patrocinadores” de la campaña.

A partir de ese momento, la relación entre los hermanos y Guillermo del Toro se fortaleció, siendo este uno de sus principales motores parad desarrollar la historia de Soy Frankelda.

Guillermo del Toro siempre estuvo al tanto y fue un aliado en todo el proceso de realización de Soy Frankelda, de ahí que ahora se muestre orgulloso y celebre su llegada a cine.