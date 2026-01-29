La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció la entrada de Frida, protagonizada por Salma Hayek, al Registro Nacional de Películas.

La entrada de Frida de Salma Hayek al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, es un reconocimiento al valor cultural e histórico del filme.

Frida de Salma Hayek (Agencia México)

Frida de Salma Hayek forma parte de 25 películas elegidas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Frida, protagonizada por Salma Hayek, forma parte de un grupo selecto de 25 películas que entraron a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Entrando al lado de otros clásicos como The Truman Show, Karate Kid, El Gran Hotel Budapest y Clueless.

Para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el valor de Frida de Salma Hayek, es por ofrecer una mirada íntima a una de las pintoras mexicanas más reconocidas en el mundo.

Presentando parte de su vida, no solo su obra como pintora, también su relación con Diego Rivera, y los obstáculos personales que tuvo que superar a lo largo de su vida.

Además, su inclusión en este registro es una manera de reconocer la presencia del cine, personajes y artistas de México y América Latina en la cinematografía mundial.

Quedando a partir de este momento, resguardada para su preservación con el fin de que sea reconocida en generaciones futuras.

Frida de Salma Hayek (Agencia México)

¿Cómo entró Frida de Salma Hayek a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos?

Además de ser un filme relevante históricamente, Frida de Salma Hayek tuvo que cumplir un par de requisitos para entrar en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Todas las películas que quieran formar parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, deben de tener al menos 10 años de antigüedad y ser nominadas por el público.

Es decir, Frida de Salma Hayek fue elegida por la gente para ser parte de este registro, empresas o la misma actriz y productora, no tuvieron nada que ver.

Lo que demuestra el interés general que hay por esta obra, que en su momento no fue valorada por muchas personas.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, creada en 1988, tiene la misión de preservar el patrimonio cinematográfico, actualmente cuenta con un total de 925 títulos.