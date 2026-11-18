Jeff Bezos confesó que influyó en la elección de Robert Pattinson como James Bond.

Estuve fuertemente involucrado. Ejecutamos un proceso realmente estricto y tomamos la decisión final el viernes. Inicialmente había un grupo grande y reducimos a cinco finalistas. Jeff Bezos

Durante la conferencia Silicon Valley & The World, organizada por la empresa Semafor, el propietario de Amazon dio a conocer el proceso que llevaron para seleccionar al nuevo agente 007.

Reconoció que no fue una decisión sencilla, aunque explicó los motivos que lo llevaron a darle el protagónico de la franquicia a Robert Pattinson por encima de otros actores.

Jeff Bezos confiesa que influyó en la elección de Robert Pattinson como James Bond (Captura de video)

Robert Pattinson “es James Bond”, asegura Jeff Bezos

El empresario Jeff Bezos habló de cómo eligieron darle a Robert Pattinson el papel de James Bond.

De acuerdo con su testimonio, tras reducir la lista de candidatos a cinco, realizaron pruebas de tres escenas distintas con los finalistas.

Posteriormente, revisaron las pruebas de casting y aunque todos eran muy talentosos, para Jeff Bezos hubo “algo especial” en la actuación de Pattinson.

Lo que hizo que tanto él como el director Denis Villeneuve se inclinaran por Robert Pattinson, pese a las dudas que tuvieron por su fama, ya que pensaron que quizá debían contar con alguien no tan famoso.

Bezos cerró su intervención reconociendo que Pattinson está hecho para el personaje del agente 007.

Para cuando llegamos a esta lista de cinco, todos eran increíbles. Pero había algo especial en Rob y su actuación. Fue inmediatamente indiscutible. Denis (Villeneuve), el director... todos gravitamos hacia Rob. Inicialmente, estábamos un poco sesgados en su contra solo porque ya es tan famoso, como tal vez deberíamos tener a alguien más desconocido, pero en las pruebas de pantalla, era tan obvio que él es James Bond. Jeff Bezos

Robert Pattinson será el nuevo James Bond (James Bond)

Con sus declaraciones, Jeff Bezos respaldó a Robert Pattinson para reemplazar Daniel Craig en la franquicia del icónico espía.

La selección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond ha generado reacciones encontradas; sin embargo, varios han mostrado su apoyo al también actor de Batman ante este nuevo reto en su carrera.