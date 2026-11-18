Brad Pitt levantó la mano para ser el villano de Robert Pattinson en James Bond.

En la alfombra roja previo al estreno en Los Ángeles de “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, Brad Pitt afirmó que le gustaría interpretar al antagonista del Agente 007, aunque destacó el papel hecho por Javier Bardem en Skyfall.

Si me lo proponen, mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien, son palabras mayores, pero lo aceptaría...¡Apúntenme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve tome el teléfono, vamos! Brad Pitt

Brad Pitt alaba que Robert Pattinson sea el nuevo James Bond

Además de candidatearse como el villano de James Bond, Brad Pitt celebró que hayan escogido a Robert Pattinson para encabezar la franquicia que dirigirá Denis Villeneuve.

Brad Pitt resaltó el trabajo de Pattinson y los proyectos que ha elegido en su carrera actoral.

Me encanta la idea, me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial. Brad Pitt

Robert Pattinson (James Bond)

El anuncio de Robert Pattinson como James Bond, anunciado por Amazon MGM Studios, generó diversas reacciones, incluida la de Brad Pitt que respaldó a su colega en el nuevo reto que enfrentará.

Sin embargo, no todo ha sido positivo, ya que el actor Ralph Fiennes, que colaboró en las últimas películas de James Bond, confesó que aún está fascinado con el trabajo de Daniel Craig.

“Lo siento. Sigo enamorado de Daniel Craig. Es difícil. Tengo el corazón en un puño”, aseguró.

Robert Pattinson fue seleccionado para suceder a Daniel Craig en la franquicia. Con ello, se convierte en el séptimo actor que dará vida al icónico espía .

Medios como Variety detallan que la elección del también actor de Batman se debe a que es una de las estrellas más solicitadas de este 2026 con grandes éxitos en taquilla.