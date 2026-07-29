Es oficial: BTS no participará en los Premios Grammy 2027.

Los siete integrantes del grupo K‑Pop anunciaron en un comunicado que desean que su música sea apreciada “sin divisiones regionales ni lingüísticas”.

“Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los premios Grammy este año” BTS

BTS no participará en los Premios Grammy 2027 (@mnijungkook / Instagram)

La decisión llega tras la creación de la categoría Best Asian Pop Music Performance, que exige un uso significativo de idiomas asiáticos y deja fuera gran parte de su álbum Arirang, cantado mayoritariamente en inglés.

Mientras algunos celebran el nuevo reconocimiento, otros lo consideran una forma de segregar a artistas asiáticos.

Premios Grammy: Añaden categoría “Mejor Interpretación de Música Pop Asiática”

El anuncio llega a un mes de que La Academia de la Grabación (The Recording Academy) añadiera cinco nuevas categorías para la 69ª edición de los Grammy, programada para el 7 de febrero de 2027.

Entre ellas figura Best Asian Pop Music Performance (Mejor Interpretación de Música Pop Asiática), que reconoce la excelencia artística en las interpretaciones de música pop asiática originarias de los mercados asiáticos o ampliamente reconocidas en ellos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop, “con un uso significativo de uno o más idiomas asiáticos”.

La nueva categoría deja fuera a gran parte de Arirang, el quinto álbum de BTS lanzado en marzo de 2026.

El material que debutó en el número 1 del Billboard 200 con 641.000 unidades equivalentes y cuyo sencillo principal es “Swim”, está cantado mayoritariamente en inglés.

No es el único, más del 80 % de las letras del álbum están en ese idioma, por lo que no cumplen con la regla de la categoría.

En su comunicado, BTS alude directamente a la “región e idioma”, palabras que han sido interpretadas como una respuesta a las nuevas reglas de La Academia de la Grabación.

Y es que mientras algunas personas ven en la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática una intención de reconocimientos, hay quienes la consideran una forma de segregar a los artistas asiáticos, alejándolos de las categorías generales.