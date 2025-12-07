La taquilla de fin de año comienza a ponerse seria, pues en dos fines de semana, Zootopia 2 de Disney terminó con el reinado de Demon Slayer: Castillo Infinito como la película animada comercial con mejor recaudación de 2025.
Por otra parte, las malas reseñas no afectaron a Five Nights at Freddy’s 2, que tuvo un gran inicio; mientras que quien se despide de cartelera esta semana es Depredador: Tierras Salvajes.
Zootopia 2 acaba con la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito
Aunque parecía difícil hace unos meses, los 16.6 mil millones de pesos de Zootopia 2 acabaron fácilmente con la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito.
Curiosamente, fue China la que potenció la taquilla de Zootopia 2, contrario a lo que se esperaba de Demon Slayer: Castillo Infinito, que no tuvo el empuje necesario de ese país, probablemente por las tensiones políticas.
Así, Tanjiro y compañía se quedan con 14 mil millones de pesos, que también son muy buenos; mientras que Nick y Judy ahora apuntan a los 18 mil millones de pesos.
No obstante, hay que señalar que la obra de Disney aún está muy lejos de Ne Zha 2, que es el filme más taquillero del año en general; lo cual sorprende, porque no fue un estreno comercial, limitándose a China y estrenos limitados en otros países. .
Five Nights at Freddy’s 2 logra una gran taquilla a pesar de Zootopia 2
Aunque las reseñas destrozaron a Five Nights at Freddy’s 2, los fans respondieron con una taquilla de 19.8 mil millones de pesos en todo el mundo, con lo que logra sobrevivir a Zootopia 2.
Si bien la taquilla de Five Nights at Freddy’s 2 es mucho menor a la de Zootopia 2, es más que suficiente para comenzar a dar ganancias a Universal, pues el presupuesto fue de 655 millones de pesos.
Eso sí, hay que decir que la película está teniendo un desempeño menor al de la primera parte, lo que indicaría que se perdió un poco del interés por la franquicia.
No obstante, los números son más que suficientes para asegurar una tercera entrega y sobrevivir al estreno de Avatar: Fuego y Ceniza en unas semanas.
Depredador: Tierras Salvajes se despide de la cartelera gracias a Zootopia 2
Finalmente, la taquilla de Zootopia 2 le da el adiós a Depredador: Tierras Salvajes, también de Disney, que se va con una recaudación de 3.2 mil millones de pesos.
La taquilla de Depreador: Tierras Salvajes salva a la franquicia con lo justo, pues tuvo un presupuesto de 1.9 mil millones de pesos; es decir que no entregará ganancias, pero tampoco pérdidas a Disney.
Aún así, demuestra que hay un interés por parte del público en ver más del personaje y su mitología, aunque es posible que se regrese a explorar los proyectos en streaming.
Habrá que ver lo que decide el estudio en el futuro con el Depredador y toda la franquicia en general.