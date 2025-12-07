La taquilla de fin de año comienza a ponerse seria, pues en dos fines de semana, Zootopia 2 de Disney terminó con el reinado de Demon Slayer: Castillo Infinito como la película animada comercial con mejor recaudación de 2025.

Por otra parte, las malas reseñas no afectaron a Five Nights at Freddy’s 2, que tuvo un gran inicio; mientras que quien se despide de cartelera esta semana es Depredador: Tierras Salvajes.

Zootopia 2 acaba con la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito

Aunque parecía difícil hace unos meses, los 16.6 mil millones de pesos de Zootopia 2 acabaron fácilmente con la taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito.

Curiosamente, fue China la que potenció la taquilla de Zootopia 2, contrario a lo que se esperaba de Demon Slayer: Castillo Infinito, que no tuvo el empuje necesario de ese país, probablemente por las tensiones políticas.

Zootopia 2 (Disney )

Así, Tanjiro y compañía se quedan con 14 mil millones de pesos, que también son muy buenos; mientras que Nick y Judy ahora apuntan a los 18 mil millones de pesos.

No obstante, hay que señalar que la obra de Disney aún está muy lejos de Ne Zha 2 , que es el filme más taquillero del año en general; lo cual sorprende, porque no fue un estreno comercial, limitándose a China y estrenos limitados en otros países. .

Five Nights at Freddy’s 2 logra una gran taquilla a pesar de Zootopia 2

Aunque las reseñas destrozaron a Five Nights at Freddy’s 2, los fans respondieron con una taquilla de 19.8 mil millones de pesos en todo el mundo, con lo que logra sobrevivir a Zootopia 2.

Si bien la taquilla de Five Nights at Freddy’s 2 es mucho menor a la de Zootopia 2, es más que suficiente para comenzar a dar ganancias a Universal, pues el presupuesto fue de 655 millones de pesos.

Eso sí, hay que decir que la película está teniendo un desempeño menor al de la primera parte , lo que indicaría que se perdió un poco del interés por la franquicia.

No obstante, los números son más que suficientes para asegurar una tercera entrega y sobrevivir al estreno de Avatar: Fuego y Ceniza en unas semanas.

Five Nights at Freddy's 2 (Universal)

Depredador: Tierras Salvajes se despide de la cartelera gracias a Zootopia 2

Finalmente, la taquilla de Zootopia 2 le da el adiós a Depredador: Tierras Salvajes, también de Disney, que se va con una recaudación de 3.2 mil millones de pesos.

La taquilla de Depreador: Tierras Salvajes salva a la franquicia con lo justo, pues tuvo un presupuesto de 1.9 mil millones de pesos; es decir que no entregará ganancias, pero tampoco pérdidas a Disney.

Aún así, demuestra que hay un interés por parte del público en ver más del personaje y su mitología, aunque es posible que se regrese a explorar los proyectos en streaming.

Habrá que ver lo que decide el estudio en el futuro con el Depredador y toda la franquicia en general.