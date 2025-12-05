Five Nights at Freddy’s 2 ya está en cines de México, pero las cosas no están saliendo bien para el estreno de Universal con su calificación en Rotten Tomatoes.
Aunque no se esperaba mucho de Five Nights at Freddy’s 2, la película está incluso por debajo de su primera entrega en el promedio de Rotten Tomatoes.
La calificación de Five Nights at Freddy’s 2 en Rotten Tomatoes en un desastre
Con 47 reseñas contabilizadas al momento, Five Nights at Freddy’s 2 tiene un horrible 13% de calificación en Rotten Tomatoes, siendo así una de las peores películas del año.
Lo que indica que Five Nights at Freddy’s 2 no mejoró en nada con respecto a la entrega anterior, por lo menos en la opinión de Rotten Tomatoes.
De hecho, empeora en todos y cada uno de sus aspectos, siendo considerada también como una de las peores adaptaciones de un videojuego de la historia.
Hay que señalar que esta es solo la calificación de la prensa y los medios especializados, aún falta ver la opinión del público en general.
Pues con la primera película, los fans amaron todo lo relacionado con la adaptación; más que nada, porque contaba con una cantidad de referencias a la obra original.
Five Nights at Freddy’s 2 tiene peor calificación en Rotten Tomatoes que la primera parte
Algo que sorprende es que Five Nights at Freddy’s 2 tiene una calificación peor que la primera parte en Rotten Tomatoes, y esa ya era una mala película.
La primera entrega de Five Nights at Freddy’s tuvo un 33% de calificación en Rotten Tomatoes, siendo considerada mala de manera unánime por la crítica especializada.
En su momento se señaló que contaba con un guión débil, malas actuaciones y pésima cinematografía, cosa que se mantiene en la segunda parte.
No solo eso, algunos mencionan que había muy buenas ideas en esta segunda entrega; pero todo es un desperdicio de potencial, quedándose en lo mismo sin evolucionar.