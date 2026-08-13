Maite Alberdi Soto es una directora, guionista, productora y documentalista chilena reconocida por crear películas que abordan temas sociales y familiares desde una perspectiva íntima y cercana.
La cineasta también ha logrado reconocimiento internacional gracias a producciones como “El agente topo” y “La memoria infinita”. Su trayectoria la convirtió en la primera mujer chilena nominada al Premio Óscar en la categoría de Mejor Documental y en una de las directoras latinoamericanas con mayor presencia en festivales internacionales.
¿Quién es Maite Alberdi?
Maite Alberdi es una cineasta chilena que ha desarrollado buena parte de su carrera en el género documental. Es fundadora de Micromundo Producciones, compañía desde la que ha producido varios de sus proyectos cinematográficos.
Su estilo se caracteriza por acercarse a personajes y situaciones cotidianas para abordar problemáticas sociales desde historias personales. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran La once, Los niños, El agente topo y La memoria infinita.
En 2026, Alberdi fue una de las cineastas homenajeadas durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG41), edición en la que Chile fue el país invitado de honor.
¿Qué edad tiene Maite Alberdi?
Maite Alberdi tiene 43 años. Nació el 29 de marzo de 1983 en Santiago de Chile.
¿Maite Alberdi tiene pareja?
No existe información pública y verificable sobre la pareja o el estado civil de Maite Alberdi en las fuentes consultadas.
¿Qué signo zodiacal es Maite Alberdi?
Maite Alberdi es Aries, debido a que nació el 29 de marzo. Este signo pertenece al elemento fuego y se relaciona tradicionalmente con características como iniciativa, energía, determinación y liderazgo.
¿Maite Alberdi tiene hijos?
No se encontró información pública y verificable sobre si Maite Alberdi tiene hijos.
¿Qué estudió Maite Alberdi?
Maite Alberdi realizó su formación profesional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde estudió:
- Licenciatura en Estética.
- Licenciatura en Comunicación Social.
- Dirección Audiovisual.
¿En qué ha trabajado Maite Alberdi?
Maite Alberdi ha desarrollado una amplia trayectoria como directora, guionista y productora, principalmente dentro del cine documental. Sus trabajos han obtenido reconocimientos en festivales nacionales e internacionales.
- El salvavidas (2011): Su primer largometraje documental.
- La once (2014): Documental centrado en un grupo de amigas que se reúne periódicamente; fue nominado al Premio Goya.
- Propaganda (2014): Documental realizado junto con otros directores.
- Los niños (2016): Aborda la vida de un grupo de personas con síndrome de Down.
- Yo no soy de aquí (2016): Cortometraje codirigido con Giedrė Žickytė.
- El agente topo (2020): Documental que recibió una nominación al Premio Óscar a Mejor Documental.
- Soy la tierra. Historias desde el fin del mundo (2022): Documental sobre la relación entre las personas y el medioambiente.
- La memoria infinita (2023): Documental sobre Augusto Góngora y Paulina Urrutia, que ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance y fue nominado al Óscar.
- El lugar de la otra (2024): Su incursión en el largometraje de ficción.
- Un hijo propio (2026): Producción presentada durante el FICG41.