Maite Alberdi Soto es una directora, guionista, productora y documentalista chilena reconocida por crear películas que abordan temas sociales y familiares desde una perspectiva íntima y cercana.

La cineasta también ha logrado reconocimiento internacional gracias a producciones como “El agente topo” y “La memoria infinita”. Su trayectoria la convirtió en la primera mujer chilena nominada al Premio Óscar en la categoría de Mejor Documental y en una de las directoras latinoamericanas con mayor presencia en festivales internacionales.

¿Quién es Maite Alberdi?

Maite Alberdi es una cineasta chilena que ha desarrollado buena parte de su carrera en el género documental. Es fundadora de Micromundo Producciones, compañía desde la que ha producido varios de sus proyectos cinematográficos.

Su estilo se caracteriza por acercarse a personajes y situaciones cotidianas para abordar problemáticas sociales desde historias personales. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran La once, Los niños, El agente topo y La memoria infinita.

En 2026, Alberdi fue una de las cineastas homenajeadas durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG41), edición en la que Chile fue el país invitado de honor.

Maite Alberdi, directora chilena reconocida por su cine documental. (@maitealberdi/Instagram )

¿Qué edad tiene Maite Alberdi?

Maite Alberdi tiene 43 años. Nació el 29 de marzo de 1983 en Santiago de Chile.

¿Maite Alberdi tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre la pareja o el estado civil de Maite Alberdi en las fuentes consultadas.

¿Qué signo zodiacal es Maite Alberdi?

Maite Alberdi es Aries, debido a que nació el 29 de marzo. Este signo pertenece al elemento fuego y se relaciona tradicionalmente con características como iniciativa, energía, determinación y liderazgo.

¿Maite Alberdi tiene hijos?

No se encontró información pública y verificable sobre si Maite Alberdi tiene hijos.

¿Qué estudió Maite Alberdi?

Maite Alberdi realizó su formación profesional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde estudió:

Licenciatura en Estética.

Licenciatura en Comunicación Social.

Dirección Audiovisual.

¿En qué ha trabajado Maite Alberdi?

Maite Alberdi ha desarrollado una amplia trayectoria como directora, guionista y productora, principalmente dentro del cine documental. Sus trabajos han obtenido reconocimientos en festivales nacionales e internacionales.